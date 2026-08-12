Ngừng đua megapixel, HONOR đưa điện ảnh chuyên nghiệp lên smartphone

(VTC News) -

Sự kết hợp giữa 2 cái tên lớn trong làng công nghệ đánh dấu bước ngoặt, biến smartphone thành máy quay chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu sáng tạo điện ảnh.

Mang chuẩn màu Hollywood bước lên smartphone

Chiến lược hình ảnh mới của HONOR gây chú ý với bước hợp tác kỹ thuật chuyên sâu cùng ARRI - “đế chế” thiết bị quay phim Hollywood hơn 100 năm tuổi. Khác với các hợp tác di động trước đây chỉ dừng lại ở việc gắn logo hay dùng bộ lọc màu giả lập, mối quan hệ này được định hình từ cốt lõi quy trình sản xuất hình ảnh: lần đầu tiên chuẩn màu điện ảnh và tư duy làm phim chuyên nghiệp được tích hợp thẳng vào smartphone thương mại.

Hợp tác được hiện thực hóa trên dòng thiết bị HONOR Robot Phone thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn định dạng chuyên sâu gồm ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 và ARRI Looks.

Về kỹ thuật, định dạng LogC3 và không gian màu Wide Gamut 3 cho phép cảm biến di động ghi nhận dải tương phản động (Dynamic Range) cực rộng, bảo toàn tối đa chi tiết ở cả vùng sáng gắt lẫn vùng tối sâu, trực tiếp giải quyết bài toán bệt màu hoặc mất chi tiết thường thấy trên video di động, đồng thời cho phép file ghi hình có khả năng tương thích trực tiếp với quy trình xử lý màu trong giai đoạn hậu kỳ chuyên nghiệp.

HONOR hợp tác ARRI đưa chuẩn màu Hollywood bước lên smartphone.

Độ tin cậy của hệ thống được kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế của các nhà làm phim. Trong số này, đạo diễn hình ảnh từng đoạt giải Oscar với phim Life of Pi - Claudio Miranda - đã sử dụng chính HONOR Robot Phone để tái dựng một cảnh quay điện ảnh tại sự kiện, cho thấy thiết bị di động đang dần đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe trên trường quay.

Cùng với đó, tác phẩm phim ngắn The Return Day của nhà làm phim Wang Boxue đã minh chứng cho tính linh hoạt cơ học của thiết bị. Việc thực hiện một cú máy liền mạch (one-shot) trong không gian hẹp cho thấy ưu thế của một thiết bị có độ trung thực màu sắc tương thích tốt với hậu kỳ, nhưng lại sở hữu thân máy nhỏ gọn, dễ dàng thay đổi góc máy trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Hệ sinh thái công nghệ trên HONOR Robot Phone

Để tối ưu hóa chất lượng màu sắc điện ảnh từ ARRI, bản thân phần cứng và thuật toán của thiết bị phải được xây dựng lại. HONOR đã đưa ra nguyên lý “Optics-Intelligence Evolution” (Tiến hóa Quang học - Trí tuệ), xác định rõ: quang học đóng vai trò là nền móng, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) làm nhiệm vụ nâng trần chất lượng hình ảnh. Triết lý này yêu cầu phần cứng ghi nhận và hệ thống xử lý thông minh phải phát triển song song, tránh tình trạng phần mềm cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt của quang học hoặc ngược lại.

Từ đó, hãng công bố kiến trúc AiMAGE engine, một hệ thống xử lý hình ảnh được phân tầng đồng bộ từ cấp độ chip, thiết bị cho đến đám mây.

Ở tầng nền tảng chip xử lý, hãng tự phát triển bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tích hợp AI dựa trên kiến trúc Transformer. Thay vì xử lý ảnh theo quy trình tuyến tính truyền thống, kiến trúc này xây dựng lại toàn bộ quy trình nhận diện và tái tạo hình ảnh từ gốc, kết hợp với công nghệ điểm ảnh thế hệ mới và công nghệ cảm biến EVS để kiểm soát và biến đổi cách AI can thiệp vào tín hiệu hình ảnh ngay từ giai đoạn phần cứng.

Robot Phone là một khái niệm khá mới mẻ.

Ở tầng thiết bị cơ học, tên gọi “Robot Phone” phản ánh sự xuất hiện của hệ gimbal ba trục bằng hợp kim titan được hãng tự phát triển và tích hợp ngay trong thân máy. Với kích thước được tuyên bố là “nhỏ nhất trong ngành”, hệ thống chống rung cơ học này kết hợp với cụm cảm biến chính xác và thuật toán xử lý theo thời gian thực.

Sự đồng bộ giữa cơ học và thuật toán không chỉ triệt tiêu rung lắc khi di chuyển mà còn cho phép kiểm soát chuyển động góc quay mượt mà, biến smartphone thành thiết bị quay phim cầm tay đúng nghĩa, không phụ thuộc gimbal rời.

Ở tầng đám mây, hệ sinh thái AiMAGE mở rộng giới hạn xử lý thông qua các công nghệ tăng cường chất lượng cho ảnh RAW, khả năng ghi nhận ảnh không gian và bộ công cụ Imaging Agent. Trợ lý hình ảnh AI này đóng vai trò hỗ trợ người sáng tạo nội dung xuyên suốt quy trình từ khâu quay chụp, tối ưu hóa thông số hình ảnh tại chỗ cho đến biên tập nội dung hoàn chỉnh.

Tái định vị “Dare to Be” của HONOR

Những đột phá kỹ thuật trên Robot Phone đánh dấu bước rẽ chiến lược trong chiến dịch làm mới thương hiệu của HONOR. Với tinh thần “Dare to Be”, hãng chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone truyền thống thành công ty tiên phong hệ sinh thái thiết bị AI toàn cầu. Thay vì chạy đua phần cứng, HONOR theo đuổi chiến lược Alpha và triết lý AHI, cụ thể hóa qua hệ điều hành Agentic OS, robot hình người và điện thoại gập.

HONOR đang giải quyết những vấn đề trên smartphone khác với phần còn lại của thị trường.

Hợp tác cùng ARRI và lập Phòng thí nghiệm Công nghệ Hình ảnh chung là bước đưa tinh thần này vào sáng tạo nội dung. Đồng thời, giải thưởng HONOR Magic Stories Awards 2026 cùng thử thách làm phim 48 giờ tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc) được phát động nhằm thu hút cộng đồng toàn cầu, kiểm chứng sản phẩm trong môi trường sản xuất cường độ cao.

Những thử nghiệm công nghệ này được xây dựng trên một nền tảng kinh doanh đang có nhịp tăng trưởng ổn định. Trong quý 1/2026, hãng ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước, trở thành thương hiệu Trung Quốc duy nhất giữ được đà tăng trưởng dương bất chấp sự biến động chung của thị trường. Doanh thu từ các thị trường quốc tế đã vượt mức một nửa tổng doanh thu của toàn công ty, đi cùng vị trí thứ 2 toàn cầu ở mảng điện thoại màn hình gập.