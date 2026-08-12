Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm New Zealand đặt ra ưu tiên thập kỷ tới

Trong trao đổi với phóng viên VOV, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters khẳng định, chuyến thăm “phản ánh sự tin tưởng và nền tảng mà New Zealand và Việt Nam đã xây dựng trong hơn 50 năm qua”.

Ngoại trưởng Winston Peters nhấn mạnh, hiện tại quan hệ giữa hai nước trải rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển, an ninh tới mối liên hệ giữa người dân hai nước. Việc quan hệ song phương nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025 đã ghi nhận sự phát triển của mối quan hệ này cũng như tham vọng chung của hai nước trong việc có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều thành tựu.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters. Nguồn: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam

Ngoại trưởng Wintons Peters nhận định, việc tiếp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo tạo điều kiện để hai nước thảo luận trực tiếp về các ưu tiên, hiểu hơn quan điểm của nhau và vạch ra định hướng để mở rộng quan hệ. Điều này được thể hiện rõ qua chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11/2025 của Ngoại trưởng Winston Peters.

Trong chuyến thăm này, hai nước đã ký Chương trình Hành động giai đoạn 2025 - 2030 nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và thảo luận về cách thức triển khai kế hoạch này trong đó bao gồm cả việc cùng phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực.

Ngoại trưởng Winston Peters khẳng định, chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn trong khu vực và thế giới.

Mục đích của chuyến thăm là để tăng cường hoạt động thương mại, hợp tác an ninh, làm sâu sắc thêm các liên kết giáo dục và tạo ra nhiều cơ hội cho người dân hai nước. Nó cho thấy cả hai nước đều mong muốn duy trì mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Chuyến thăm đặt ra ưu tiên cho thập kỷ tới Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand được triển khai dựa trên 5 trụ cột gồm chính trị; quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; kinh tế - thương mại và đầu tư; Ứng phó với biến đổi khí hậu - khoa học công nghệ; thúc đẩy giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoại trưởng Winston Peters khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên cả 5 trụ cột đồng thời đặt ra các ưu tiên cho thập kỷ tới.

Ngoại trưởng Winston Peters cho biết, New Zealand kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được kết quả thiết thực trong thương mại, nông nghiệp, giáo dục, gìn giữ hòa bình, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và y tế. New Zealand cũng mong muốn các cơ quan an ninh giữa hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn và hai bên có nhiều hoạt động hợp tác hơn trong lĩnh vực an ninh hàng hải, tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số.

Ngoại trưởng Winston Peters hy vọng khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước sẽ mang lại những kết quả thực chất như mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, làm cho liên kết giữa các cơ quan, tổ chức mạnh mẽ hơn, mở ra thêm nhiều cơ hội thương mại mới và hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu của cả hai bên.

Kinh tế - thương mại là trọng tâm của quan hệ song phương

Ngoại trưởng Winston Peter cho rằng, trong thời gian tới, hợp tác thương mại - kinh tế sẽ vẫn là trọng tâm của quan hệ song phương.

Tính từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ NZD, tăng 72% so với 5 năm trước. Xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam đạt 1,38 tỷ NZD (tương đương hơn 800 triệu USD), tăng 44% so với cùng kỳ. Những con số này rất đáng khích lệ, nhưng cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa.

Theo Ngoại trưởng Winston Peters, hai nước cũng cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, giảm các rào cản phi thuế quan và giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các thỏa thuận thương mại chung bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia và New Zealand (AANZFTA).

Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam có hai nền kinh tế bổ sung rất tốt cho nhau. Việt Nam có quy mô, tăng trưởng mạnh, cơ sở sản xuất lớn và vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. New Zealand có thể cung cấp các sản phẩm thực phẩm và sợi chất lượng cao cùng chuyên môn trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ.

Trong đó, sữa, trái cây và gỗ sẽ vẫn là những mặt hàng quan trọng trong trao đổi thương mại giữa hai nước còn công nghệ nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sản xuất bền vững và gỗ là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Ngoài việc gia tăng trao đổi hàng hóa, Ngoại trưởng New Zeleand cũng mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong giáo dục, du lịch, hàng không, dịch vụ kỹ thuật số, công nghệ và đầu tư. Ngoại trưởng Winston Peters nhấn mạnh, New Zealand sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và mang về lợi ích cho cả hai nước.

Thành công của Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới quốc gia

Đề cập sự đồng hành của New Zealand trong quá trình Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là nền kinh tế quan trọng trong khu vực, Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, New Zealand hoan nghênh tham vọng này của Việt Nam và sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Trong đó, giáo dục và đào tạo kỹ năng sẽ là trọng tâm. Hai nước có thể tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông, đại học và các cơ sở đào tạo nghề, giúp chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện đại.

Ngoại trưởng Winston Peter cho rằng, nông nghiệp cũng sẽ là một lĩnh vực mà New Zealand có thể cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Sự hỗ trợ của New Zealand tại Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp tăng lợi nhuận cho nông dân lên 50% đồng thời giảm lượng khí thải từ sản xuất lúa gạo xuống 50%. New Zealand cũng đang hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam sản xuất một triệu ha lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vào năm 2030. Đồng thời New Zealand cũng có các chương trình khác đang giúp người trồng chanh dây ở Việt Nam cải thiện năng suất và khả năng chống chịu, đồng thời tăng cường an toàn đập trước những rủi ro ngày càng gia tăng do thời tiết cực đoan.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Winston Peter cũng cho rằng, hai nước còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định thành công của Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới một quốc gia. Một Việt Nam thịnh vượng và vững mạnh sẽ củng cố chuỗi cung ứng của khu vực, tăng cường vai trò của ASEAN và góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng hơn.

Việt Nga (VOV-Australia)