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Xuất bản ngày 12/08/2026 09:04 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 09:04 AM

'Cú sập' lan đột biến: Từ giao dịch tiền tỷ đến nợ nần bủa vây

(VTC News) -

Từng kiếm hàng chục tỷ đồng nhờ lan đột biến, 6 người nhanh chóng thành “đại gia”, nhưng cú sập trong 1 giờ khiến họ mất trắng tài sản, nợ nần bủa vây.

VTC News
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