CXMT từ chối bán chip nhớ giá rẻ cho Apple, iPhone có thể tăng giá sớm

(VTC News) -

Trước đà tăng giá liên tục từ các đối tác cung ứng truyền thống trong bối cảnh khủng hoảng chip nhớ toàn cầu, Apple đã tiến hành thử nghiệm các dòng sản phẩm của ChangXin Memory Technologies (CXMT) nhằm cắt giảm chi phí. Theo trang Apple Insider, nhà sản xuất iPhone thậm chí đã kiến nghị chính quyền Mỹ cấp phép cho phép mua sản phẩm từ doanh nghiệp thuộc danh sách hạn chế này để sử dụng trên các thiết bị phân phối toàn cầu.

Tuy nhiên, nguồn tin từ trang tin công nghệDigital Daily (Hàn Quốc) cho biết cuộc đàm phán giảm giá giữa Apple và CXMT đã thất bại. Tập đoàn sản xuất chip nhớ Trung Quốc kiên quyết áp mức giá tương đương với hai nhà cung cấp hàng đầu hiện nay là Samsung và SK Hynix.

Lý do CXMT cứng rắn trong đàm phán xuất phát từ việc doanh nghiệp này đang nắm giữ tệp khách hàng lớn. CXMT hiện là đối tác cung ứng cho nhiều hãng smartphone lớn tại thị trường nội địa như Huawei và Xiaomi thông qua những bản hợp đồng dài hạn. Mức sản lượng hiện tại cho phép hãng không quá phụ thuộc vào các đơn hàng từ Apple, đặc biệt khi phía công ty Mỹ luôn đưa ra các yêu cầu khắt khe về quy trình kiểm định chất lượng nhưng lại đòi hỏi mức giá thấp hơn.

Về phía thị trường chung, Samsung và SK Hynix đang chuyển dịch năng lực sản xuất sang các dòng bộ nhớ cao cấp phục vụ trung tâm dữ liệu AI thay vì smartphone. Sự chuyển dịch này giúp CXMT nhanh chóng mở rộng thị phần DRAM cho điện thoại thông minh tại Trung Quốc.

CXMT đang có lượng đơn hàng ổn định và đà tăng trưởng nhờ “cơn khát” của thị trường DRAM cho smartphone.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM cho thiết bị di động được các nhà sản xuất dự báo khó có thể cải thiện trước năm 2030. Do đó, việc không đạt được thỏa thuận mức giá ưu đãi với CXMT khiến Apple tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí linh kiện tăng cao trong thời gian tới.

iPhone có thể tăng giá ngay trong tuần này

Động thái tăng giá dòng iPhone 17 ngay trong tuần thứ 2 của tháng 8 có thể là bước đi nhằm bù đắp chi phí linh kiện và tạo bước đệm tâm lý cho người dùng trước khi iPhone 18 Pro trình làng. Theo nguồn tin từ Fixed Focus Digital và Apple Insider, việc điều chỉnh giá iPhone 17 ngay trước lễ công bố thế hệ mới vào tháng 9 được xem là quyết định chiến lược. Nguyên nhân chính xuất phát từ đợt tăng giá chip nhớ DRAM nghiêm trọng do các nhà sản xuất dồn lực sang bộ nhớ HBM phục vụ trung tâm dữ liệu AI.

Việc này giúp thu hẹp khoảng cách giá, tránh gây “sốc” cho người tiêu dùng khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến tăng từ 250 đến 300 USD (lên mức khởi điểm khoảng 1.399 USD), đồng thời dọn đường cho mẫu màn hình gập iPhone Ultra có giá đồn đoán lên tới 2.300 USD.

Khác với thông lệ, kế hoạch năm 2026 của Apple sẽ có thay đổi lớn: mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn bị lùi ngày mở bán sang đầu năm 2027, khiến iPhone 17 tiếp tục giữ vai trò chủ lực ở phân khúc tầm trung trong 6 tháng tới. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt linh kiện gay gắt cũng đang làm chậm tiến độ sản xuất chip A20 Pro, dấy lên lo ngại về nguy cơ khan hàng đợt đầu.

Không chỉ riêng Apple, các đối thủ như Samsung, Xiaomi hay Google cũng buộc phải điều chỉnh giá smartphone dưới áp lực chi phí bán dẫn tăng cao. Giới phân tích và các nhà sản xuất chip nhớ dự báo cuộc khủng hoảng nguồn cung này khó có thể hạ nhiệt trước năm 2027, thậm chí áp lực nhu cầu AI sẽ còn kéo dài đến tận năm 2030.