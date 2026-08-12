Công nghệ 12/8: Danh sách thiết bị Galaxy nhận bản cập nhật One UI 9.0

(VTC News) -

Danh sách Galaxy được cập nhật One UI 9.0

Samsung đã chính thức công bố giao diện One UI 9.0 dựa trên Android 17, mang đến nhiều tùy chỉnh và tính năng mới. Phiên bản beta đã xuất hiện trên dòng Galaxy S26, trong khi bản ổn định được phát hành cùng Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng.

Điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra chạy hệ điều hành One UI 9.0 (Ảnh: SamMobile)

Theo SamMobile, hàng loạt thiết bị Galaxy sẽ đủ điều kiện nhận bản cập nhật này. Trong đó có các dòng cao cấp như Galaxy S26, S25, S24, S23 và nhiều mẫu Galaxy Z Fold, Z Flip. Không chỉ vậy, các dòng tầm trung như Galaxy A, M, F và cả Galaxy Tab cũng nằm trong danh sách.

Danh sách được xây dựng dựa trên chính sách cập nhật phần mềm của Samsung và lịch sử phát hành trước đây. Dù chưa phải thông báo chính thức từ hãng, đây là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho người dùng mong chờ trải nghiệm Android 17.

Sonos chuẩn bị ra mắt tai nghe mới, nhiều màu, trợ lý AI

Sonos dự kiến sẽ giới thiệu mẫu tai nghe không dây mới vào tháng tới, theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC). Sản phẩm được cho là mang tên Sonos Ace Ultra, với mã hiệu “S52a” trong tài liệu chính thức. Đây là bước đi tiếp theo sau dòng Sonos Ace vốn chỉ có hai màu cơ bản là đen và trắng.

Mẫu tai nghe Sonos Ace Ultra với nhiều màu sắc mới, hứa hẹn thu hút người dùng trẻ. (Ảnh: Future)

Điểm đáng chú ý là tai nghe mới sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung như Greige, Shadow Black, Agave, Blush và Sand. Điều này cho thấy Sonos đang hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu thích sự đa dạng và cá tính. Trước đó, hãng cũng đã tung ra loa Roam 2 với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau.

Ngoài ra, hồ sơ FCC còn gợi ý rằng thiết bị có thể hỗ trợ kết nối Wi-Fi trực tiếp với mạng gia đình, tương tự loa Sonos, và có khả năng tích hợp trợ lý giọng nói riêng. Dù chưa được xác nhận, những tính năng này hứa hẹn sẽ tạo nên khác biệt lớn so với thế hệ trước.

Chuột Razer Naga V3 Pro dành cho game thủ

Razer vừa công bố Naga V3 Pro, phiên bản mới nhất của dòng chuột MMO nổi tiếng. Sản phẩm giữ nguyên thiết kế công thái học quen thuộc nhưng bổ sung nhiều cải tiến, đặc biệt là ba tấm hông từ tính có thể thay đổi nhanh chóng, giúp người chơi tùy chỉnh số lượng nút theo từng thể loại game.

Razer Naga V3 Pro với tấm hông từ tính, tối ưu cho nhiều thể loại game. (Ảnh: Razer)

Điểm nổi bật của Naga V3 Pro là khả năng thích ứng đa dạng: 12 nút cho MMO, 6 nút cho MOBA hoặc battle royale, và 2 nút cho FPS. Chuột còn hỗ trợ nút cạnh nhanh, bánh xe cuộn HyperScroll Gen-2 với chế độ 48 bước chính xác, cùng bộ nhớ lưu tới 5 cấu hình khác nhau.

Về hiệu năng, Naga V3 Pro trang bị cảm biến quang học Focus Pro 50K Gen-3, độ chính xác cao tới 50.000 DPI. Chuột có thể hoạt động 155 giờ qua HyperSpeed Wireless hoặc 280 giờ bằng Bluetooth, đồng thời hỗ trợ sạc qua USB-C và dock chuyên dụng. Đây là lựa chọn mạnh mẽ cho game thủ muốn một thiết bị duy nhất cho mọi thể loại.