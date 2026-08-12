Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026

(VTC News) -

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm trúng tuyển năm 2026 theo các phương thức xét tuyển.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm trúng tuyển từ 15 điểm. Một số ngành có mức điểm cao hơn, gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng 22 điểm; Dược học và Luật kinh tế cùng 20 điểm; Điều dưỡng 18 điểm.

Ở phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển từ 15,5 điểm. Riêng nhóm ngành Sức khỏe có mức điểm dao động từ 19,5 đến 23,5 điểm.

Với điểm thi đánh giá năng lực HSA, mức trúng tuyển từ 65 điểm, trong đó ngành Luật kinh tế cao nhất với 85,4 điểm.

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy TSA, điểm trúng tuyển từ 45 điểm. Luật kinh tế tiếp tục là ngành có mức điểm cao nhất, đạt 58,2 điểm.