  • logo
Xuất bản ngày 12/08/2026 10:18 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 10:18 AM

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm trúng tuyển năm 2026 theo các phương thức xét tuyển.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm trúng tuyển từ 15 điểm. Một số ngành có mức điểm cao hơn, gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng 22 điểm; Dược học và Luật kinh tế cùng 20 điểm; Điều dưỡng 18 điểm.

Ở phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển từ 15,5 điểm. Riêng nhóm ngành Sức khỏe có mức điểm dao động từ 19,5 đến 23,5 điểm.

Với điểm thi đánh giá năng lực HSA, mức trúng tuyển từ 65 điểm, trong đó ngành Luật kinh tế cao nhất với 85,4 điểm.

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy TSA, điểm trúng tuyển từ 45 điểm. Luật kinh tế tiếp tục là ngành có mức điểm cao nhất, đạt 58,2 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026 - 1
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2026 - 2
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMB 10/8 - Kết quả XSMB hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
XSMB 10/8 - Kết quả XSMB hôm nay thứ Hai ngày 10/8/2026
Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp tục tăng mạnh
Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp tục tăng mạnh
XSCM 10/8 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 10/8/2026
XSCM 10/8 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 10/8/2026
XSHCM 10/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 10/8/2026
XSHCM 10/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 10/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm