Tài xế trả khách khi xe chưa dừng trên cao tốc, làm nữ hành khách ngã tử vong

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 22h30 ngày 5/6, Vũ Mạnh Đại lái xe khách biển số 23H-017.80 đi trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Khi đến Km 15+880, thuộc địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế đón, trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc.

Bị can Vũ Mạnh Đại. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe khi ô tô vẫn đang di chuyển, chưa dừng, đỗ và chưa bảo đảm an toàn khiến chị N.T.N.Q. (SN 1993, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) trong lúc xuống xe đã bị ngã, sau đó tử vong.

Cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tài xế tuyệt đối không dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc hoặc tại các vị trí không được phép; chỉ mở cửa cho hành khách lên, xuống khi xe đã dừng hẳn tại nơi bảo đảm an toàn theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Mọi hành vi vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ quy định về an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng lưu ý hành khách cần kiên quyết từ chối xuống xe tại các vị trí không bảo đảm an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc; chỉ rời khỏi phương tiện khi xe đã dừng hẳn và được phép xuống xe.

Khi phát hiện lái xe có hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định hoặc vi phạm các quy tắc an toàn giao thông, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.