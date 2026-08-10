  • logo
Xuất bản ngày 10/08/2026 01:41 PM
Xuất bản ngày 10/08/2026 01:41 PM

7 ngày công nghệ: Robot hình người Trung Quốc giá gần 4 tỷ đồng hút khách

Phan Hoàng
Phan Hoàng
(VTC News) -

Robot hình người Trung Quốc UBTech U1 dù còn hạn chế về khả năng vận động, nhưng vẫn nhận hơn 13.000 đơn đặt hàng.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm