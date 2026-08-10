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7 ngày công nghệ: Robot hình người Trung Quốc giá gần 4 tỷ đồng hút khách Robot hình người Trung Quốc UBTech U1 dù còn hạn chế về khả năng vận động, nhưng vẫn nhận hơn 13.000 đơn đặt hàng.

Trung Quốc lần đầu thu hoạch lúa trên trạm vũ trụ Thiên Cung Hơn 2 tháng sau khi tiến vào quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu-23 trên trạm vũ trụ Thiên Cung đã chính thức thu hoạch đợt mẫu lúa thử nghiệm đầu tiên.

Vì sao người Phần Lan hay đặt trẻ sơ sinh ngủ trong hộp carton? Ít ai biết chiếc hộp carton đựng đồ sơ sinh mà nhiều người dùng làm nơi ngủ cho bé lại gắn với một chính sách phúc lợi có lịch sử gần 90 năm tại Phần Lan.

Hiện trạng rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM sau đợt bàn giao mặt bằng thần tốc Sau hơn nửa năm kể từ khi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khởi động trở lại, diện mạo khu vực dọc tuyến rạch thay đổi đáng kể.

Trường Đại học Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026 Trường Đại học Mở TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn bậc đại học chính quy năm 2026, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm chuẩn cao nhất 26,2.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn 2026 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2026, trong đó Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 24,85 điểm.

Dựng đơn hàng hải sản giả, người phụ nữ lừa hơn 50 tỷ đồng Với lời hứa góp 1 tỷ đồng có thể nhận lãi 80 triệu đồng sau 5-10 ngày, Phạm Thị Hương khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM cao nhất 27,95 Đại học Y Dược TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 27,95/30 điểm.

Hải Phòng có tân Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố HĐND TP Hải Phòng vừa bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh tính người liên quan vụ hỗn chiến tại tiệc sinh nhật ở Quán Nhỏ Hà Nội Mâu thuẫn trong lúc tổ chức sinh nhật, hai nhóm lao vào nhau ẩu đả ngay giữa nhà hàng ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đột phá hợp tác khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia Thăm cấp nhà nước Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực.

Điểm chuẩn 23 trường quân đội 2026, cao nhất 29,76 Sáng 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn hệ quân sự ở bậc đại học và cao đẳng của 23 trường quân đội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.