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Xuất bản ngày 12/08/2026 08:40 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 08:40 AM

Giá cà phê hôm nay 12/8: Arabica tăng vọt, Robusta giảm

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá cà phê hôm nay 12/8 diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch quốc tế với Arabica tăng mạnh trong khi Robusta quay đầu giảm.

Giá cà phê Arabica tăng vọt, Robusta giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ 24 USD (-0,63%) xuống 3.782 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giá giảm 18 USD/tấn (-0,47%) còn 3.777 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 0,27% - 0,32%.

Trái lại, trên sàn London, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng 3,45 US cent/pound (+1,04%) đạt mức 334,75 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 tăng 1,8 US cent/pound (+0,57%) lên 315,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 1,75-1,85 cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Giá cà phê Arabica tăng. (Ảnh: Shutterstock)

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê thế giới biến động trái chiều trong phiên thứ Ba khi Arabica tăng mạnh đạt mức cao nhất 5 tuần, còn Robusta giảm.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh do lo ngại động đất tại Colombia - quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ 2 thế giới - có thể làm gián đoạn nguồn cung. Trong số các khu vực chịu ảnh hưởng có Caldas và Risaralda - 2 tỉnh trồng cà phê quan trọng, chiếm khoảng 1/4 sản lượng cà phê của Colombia.

Bên cạnh đó, hãng vận tải biển Maersk cho biết hôm thứ Ba rằng hoạt động tại cảng Buenaventura, nơi xử lý phần lớn lượng cà phê xuất khẩu của Colombia, đã “tạm thời đình chỉ”. Việc đóng cửa các tuyến đường bộ và áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông do ảnh hưởng của trận động đất cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 4,75 tháng, đạt 4.352 lô vào thứ Ba, gây thêm sức ép lên giá.

Ngược lại, tồn kho cà phê Arabica tại ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm, chỉ còn 241.838 bao vào thứ Ba. Đây được coi là yếu tố hỗ trợ giá Arabica trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung Colombia bị gián đoạn.

Trong một diễn biến khác, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng vọt, quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, gây áp lực với giá cà phê Robusta.

Ngày 2/8, Cục Thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2026 (tháng 1 - 7) tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,31 triệu tấn. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 tăng mạnh 17,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,58 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng cà phê của Việt Nam năm 2025/26 dự kiến ​​tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 1,76 triệu tấn (29,4 triệu bao).

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