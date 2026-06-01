Xuất bản ngày 01/06/2026 08:56 AM
Cập nhật lúc 08:57 AM ngày 01/06/2026

Những từ nào hay phát âm sai trong tiếng Việt?

(VTC News)

Tiếng Việt có nhiều từ quen thuộc được sử dụng mỗi ngày, nhưng không ít người vẫn phát âm sai mà không hề nhận ra.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là nhầm lẫn giữa “s” và “x”, “tr” và “ch”, “l” và “n” hoặc dấu hỏi - dấu ngã. Tùy vùng miền, cách phát âm có thể khác nhau, nhưng vẫn có những từ bị đọc sai hoàn toàn so với chuẩn chính tả.

Ví dụ, nhiều người thường đọc “xán lạn” thành “sáng lạng”, “tham quan” thành “thăm quan”, hay “vô hình trung” thành “vô hình chung”.

Những từ nào hay phát âm sai trong tiếng Việt?. (Ảnh minh hoạ)

Từ “sát nhập” cũng là lỗi rất phổ biến, thực tế, từ đúng phải là “sáp nhập”. Ngoài ra, các từ như “trân trọng”, “giả thiết”, “bàng quang”, "sum họp", "khảng khái".. cũng thường xuyên bị phát âm hoặc sử dụng sai trong giao tiếp hàng ngày.

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, việc phát âm sai lâu ngày dễ tạo thành thói quen, khiến nhiều người tưởng đó là cách nói đúng.

Bạn có đang phát âm sai những từ quen thuộc này không? Hãy thử đưa ra thêm những từ mà bạn từng nghe mọi người đọc sai ở phần bình luận nhé!

Lam Yên
