VinFast ra mắt hai mẫu xe máy điện Feliz và Evo Grand trong năm 2025. Cả hai đều được nâng cấp về động cơ, pin, hiệu suất vận hành và trang bị an toàn, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng muốn sở hữu phương tiện xanh, tiết kiệm và hiện đại.

Nếu Feliz 2025 tập trung vào sự mạnh mẽ và tiện ích với khả năng đổi pin tại trạm, thì Evo Grand lại ghi điểm nhờ giá bán dễ tiếp cận và thiết kế trẻ trung, gọn nhẹ.

Thiết kế và tiện ích

Feliz 2025 sở hữu thiết kế thanh lịch, sang trọng, hướng tới sự tiện dụng cho gia đình. Điểm đặc biệt nằm ở cách bố trí pin kép: một pin dưới sàn và một pin trong cốp. Nhờ đó, xe vẫn giữ được không gian chứa đồ rộng rãi và có thể đổi pin tại trạm, điều mà Evo Grand không làm được.

Trong khi đó, Evo Grand lại có phong cách trẻ trung, hiện đại và nhỏ gọn, rất phù hợp cho người thường xuyên di chuyển trong nội đô. Tuy nhiên, do cả hai pin đều nằm trong cốp nên người dùng chỉ có thể sạc trực tiếp thay vì đổi pin tại trạm.

Động cơ và hiệu suất

Feliz 2025 được trang bị động cơ công suất danh định 1.800W, công suất tối đa lên tới 2.800W. Điều này giúp xe chạy khỏe, bốc hơn khi cần vượt xe hoặc đi đường dài.

Evo Grand có công suất thấp hơn (1.500W / 2.250W) nhưng vẫn đáp ứng tốt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày, đặc biệt trong đô thị. Cả hai mẫu đều đạt vận tốc tối đa 70 km/h, phù hợp với quy định của xe máy điện hiện nay.

Pin và quãng đường di chuyển

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ thống pin Lithium dung lượng lớn. Khi chạy với 1 pin, xe đi được khoảng 134 km. Nếu lắp đủ 2 pin (pin kép), quãng đường tối đa lên tới 262 km, đủ để sử dụng thoải mái trong vài ngày mới cần sạc lại.

Thời gian sạc tiêu chuẩn cho một pin là khoảng 6,5 giờ từ 0%. Người dùng có thể sạc qua đêm để sáng hôm sau xe đầy pin, sẵn sàng cho một ngày di chuyển dài.

Trang bị an toàn

Feliz 2025 và Evo Grand đều được trang bị phanh đĩa trước, phanh cơ sau, hệ thống đèn LED toàn xe và đạt chuẩn chống nước bụi IP67. Điều này giúp người dùng yên tâm khi đi dưới mưa hoặc qua đoạn đường ngập nhẹ.

Ưu nhược điểm của VinFast Feliz 2025 và VinFast Evo Grand

VinFast Feliz 2025

Feliz 2025 là mẫu xe mang đến sự tiện lợi và sức mạnh vượt trội. Nhờ động cơ khỏe, xe có khả năng tăng tốc nhanh và vận hành ổn định ngay cả khi chở nặng.

Hệ thống pin kép giúp xe di chuyển được quãng đường dài và linh hoạt hơn nhờ khả năng đổi pin tại trạm. Với dung tích cốp 34L khi dùng 1 pin, xe còn phù hợp cho gia đình cần chở nhiều đồ đạc.

Tuy nhiên, Feliz 2025 có mức giá cao hơn so với Evo Grand (27,9 triệu đồng đã kèm pin), chưa thực sự phù hợp với những ai có ngân sách hạn chế.

Ngoài ra, trọng lượng xe nặng cũng khiến việc dắt hoặc xoay trở trong không gian hẹp trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với người nhỏ con.

VinFast Evo Grand

Evo Grand lại ghi điểm nhờ giá bán 23,9 triệu đồng, dễ tiếp cận cho nhiều đối tượng khách hàng. Xe có thiết kế trẻ trung, gọn nhẹ, dễ dàng điều khiển và rất thích hợp cho việc đi lại trong phố. Cốp 35L khi dùng 1 pin cũng khá rộng, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cơ bản của người dùng.

Nhược điểm của Evo Grand là không hỗ trợ đổi pin tại trạm, đồng nghĩa với việc người dùng bắt buộc phải sạc tại nhà. Bên cạnh đó, động cơ công suất thấp hơn cũng khiến xe không phù hợp nếu thường xuyên phải di chuyển xa hoặc chở nặng.

Chọn Feliz 2025 hay Evo Grand?

Nếu bạn cần một mẫu xe mạnh mẽ, bền bỉ, có thể đổi pin tại trạm và phù hợp cho gia đình, thì Feliz 2025 là lựa chọn xứng đáng.

Ngược lại, nếu bạn ưu tiên giá xe rẻ, thiết kế gọn nhẹ, chỉ di chuyển trong nội đô, thì Evo Grand sẽ là phương án kinh tế và hợp lý hơn.