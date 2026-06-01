Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Toàn bộ cây xăng cả nước bán xăng E10

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam có sự thay đổi quan trọng.

Cụ thể, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Bộ Công Thương cho biết việc chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 cơ bản hoàn tất, từ nguồn cung ethanol, năng lực phối trộn tới hệ thống phân phối bán lẻ, nhằm tránh gián đoạn xáo trộn thị trường.

Về nguồn cung ethanol (E100), với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 m³/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m³/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m³/tháng về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học với tổng công suất phối trộn đạt trên 1 triệu m³/tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước (khoảng 1 triệu m³/tháng).

Trong đó, có 3 doanh nghiệp, đã được cấp phép phối trộn với công suất khoảng 890.000 m³/tháng và 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000-40.000 m³/tháng trong tháng 5 và 70.000-90.000 m³/tháng từ tháng 6 khi có yêu cầu.

Nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VNeTraffic

Thông tư 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6.

Theo quy định mới, việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Đổi SIM sang điện thoại mới phải xác thực khuôn mặt

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Với thuê bao chưa hoàn tất xác thực, quy định mới đưa ra lộ trình xử lý theo từng bước. Sau khi bị tạm dừng chiều gọi đi, người dùng có tối đa 30 ngày để hoàn tất sinh trắc học. Nếu quá thời hạn này, dịch vụ sẽ dừng cả hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, nếu vẫn không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông sẽ thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Quy định này nhằm chặn đứng kịch bản các đại lý viễn thông sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng ký sẵn SIM, sau đó bán lại cho người khác sử dụng mà không sang tên.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng trả góp, trả chậm

Theo điều 4 Nghị định 144/2026 của Chính phut có hiệu lực từ ngày 20/6, việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên phải dựa trên hợp đồng, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp chưa đến hạn thanh toán theo thỏa thuận nên chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán mà đơn vị vẫn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. Phần điều chỉnh giảm tính trên giá trị không có chứng từ hợp lệ và thực hiện ngay vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ.

Hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố trước 30/6

Nội dung này được nêu tại Chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đảng ủy phường An Tường (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ phường về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương sớm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên cơ sở lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo.

Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể sắp xếp toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước 10/6.

Các xã, phường phải tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình HĐND thông qua đề án sáp nhập trước 30/6.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước 31/5. Những người có năng lực, chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.

Sinh viên bị khiển trách chỉ được xếp loại cao nhất là khá

Thông tư số 40/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác sinh viên, trong đó quy định về đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên, có hiệu lực từ ngày 30/6.

Nếu trước đây việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở 6 mức (xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu, kém) thì quy định mới được phân thành 5 loại gồm: xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm), tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm), khá (từ 70 đến dưới 80 điểm), trung bình (từ 50 đến dưới 70 điểm) và yếu (dưới 50 điểm).

Kết quả rèn luyện của sinh viên sẽ được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và điểm rèn luyện sẽ được thể hiện trực tiếp trên bảng điểm kết quả học tập của sinh viên khi kết thúc khóa học.

Sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách thì đánh giá rèn luyện tối đa chỉ được loại khá (dưới 80 điểm); nếu bị mức cảnh cáo trở lên thì tối đa chỉ được loại trung bình (dưới 70 điểm).

Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ; bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.