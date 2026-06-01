Học phim kiếm hiệp, lão nông Trung Quốc đi giày sắt 300kg tập khinh công

(VTC News) -

Tại thôn Mậu Điền, trấn Tứ Phân, thành phố Lễ Lăng (Trung Quốc), có một người đàn ông ngoài 60 tuổi nhưng đôi chân khi xỏ vào những đôi giày sắt nặng hàng trăm cân vẫn có thể bước đi tự do. Đây là phương pháp luyện khinh công được nhắc đến trong các bộ phim và tiểu thuyết võ hiệp.

Luyện khinh công bằng phương pháp đặc biệt

Người đàn ông kỳ dị này là Trương Chính Huy (sinh năm 1955), từng nhiều lần phá kỷ lục Guinness thế giới và trở thành "Người đi bộ bằng giày sắt nặng nhất thế giới". Ông cũng là người thành lập Câu lạc bộ Thể hình Giày sắt tại Chu Châu nhằm kêu gọi toàn dân tập thể dục và hướng tới một lối sống lành mạnh.

Nói về lợi ích của việc đi giày sắt, ông Trương Chính Huy kể từ câu chuyện thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, ông lại hay đau ốm bệnh tật, dẫn đến vóc dáng sau này khá thấp bé và thường bị người trong thôn gọi trêu là "Cậu nhóc tí hon".

Ông Trương Chính Huy đi đôi giày bằng sắt nặng hơn 100 kg

Để thay đổi thể trạng yếu ớt của mình, ông Trương Chính Huy bắt đầu theo cha học võ. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực cộng thêm thiên tư thông minh, võ nghệ của ông tiến bộ rất nhanh. Nhận thấy con trai là một mầm non võ thuật sáng giá, người cha đã giao đôi giày đá gia bảo lại cho ông mặc và nói: "Đây là bài công phu cơ bản để luyện khinh công, leo tường vượt mái”.

Nghe thấy có thể luyện được tuyệt kỹ, ông Trương Chính Huy vô cùng hào hứng. Ông thầm nghĩ, võ công Thiếu Lâm thường dùng bao cát buộc vào chân, nhưng đôi giày đá này còn tốt hơn bao cát rất nhiều: "Buộc bao cát sẽ làm cản trở quá trình tuần hoàn máu của chân, còn giày đá thì hoàn toàn không gặp phải vấn đề này”.

Cận cảnh đôi giày sắt của Trương Chính Huy

Đôi giày đá đó cao gần 1 thước (khoảng 33 cm), dài 1 thước 2 (khoảng 40 cm) và nặng tới 60 kg. Kể từ đó, ngày nào ông Trương Chính Huy cũng kéo lê đôi giày đá khổng lồ này đi lại luyện tập khắp trong thôn.

Năm 18 tuổi, ông Trương Chính Huy lên đường nhập ngũ và mang theo cả đôi giày đá bên mình. Cứ có thời gian rảnh là ông lại đem ra luyện tập, bất kể xuân hạ thu đông, quanh năm suốt tháng đều như vậy. Theo thời gian, lực chân của ông ngày một tăng tiến rõ rệt.

Về sau, khi trọng lượng của đôi giày đá không còn đủ để thử thách bản thân, ông Trương Chính Huy nảy ra ý định tự làm giày bằng sắt.

Ông Trương Chính Huy khoe các giấy chứng nhận kỷ lục đi giầy sắt của mình

Cuối năm 1988, sau một năm xuất ngũ trở về quê nhà, ông Trương Chính Huy đã tự tay rèn một đôi giày sắt nặng 120 kg. Tiếp sau đó là các cột mốc 123 kg, 134 kg, 140 kg, 254 kg và cho đến sau này là 300 kg.

Tờ Sina cho biết trong nhà ông có 6 đôi giày với trọng lượng tương đương nhau, trong đó có 4 đôi giày sắt và 2 đôi giày đá. Trong 6 đôi giày này, đôi nhẹ nhất cũng nặng 56 kg, còn đôi nặng nhất lên tới 300 kg.

Đi giày sắt nặng hàng trăm cân

Trọng lượng của đôi giày sắt liên tục tăng lên, đồng nghĩa với việc áp lực chịu nặng của ông Trương Chính Huy ngày một lớn. Phần mu bàn chân gánh chịu lực ma sát nặng nề nhất, thường xuyên bị chà xát đến rách da, chảy mủ và máu.

Ông chỉ xử lý vết thương đơn giản, dán băng cá nhân rồi lại tiếp tục lao vào tập luyện. Năm này qua năm khác, da thịt trên mu bàn chân cứ rách ra rồi lành, lành rồi lại rách, rồi chai sạn thành một lớp sừng dày cộm.

Ông Trương Chính Huy được gọi là "Vua giày sắt"

Thậm chí, từng có người tỏ ý nghi ngờ những đôi giày sắt kia của ông là giả. Thế nhưng sau khi có nhiều người khỏe mạnh đến nâng thử, họ đều phải bái phục ông Trương Chính Huy sát đất. Đừng nói là xỏ chân vào đi, ngay cả việc dùng tay bế đôi giày lên cũng là một thử thách gian nan. Mỗi ngày, dù là đi làm hay đi dạo phố, ông đều mang những đôi giày có trọng lượng khác nhau để "tu luyện".

Theo tờ Sina, ông Trương Chính Huy từng lập kỷ lục Guinness thế giới khi đi đôi giày sắt nặng tới 528 cân Trung Quốc (khoảng 264 kg).

Sau khi nghỉ hưu tại Hợp tác xã Mua bán thành phố Lễ Lăng, ông Trương Chính Huy vẫn duy trì thói quen đã ăn sâu vào máu suốt hơn 40 năm qua: thức dậy lúc 6 giờ sáng, vươn vai, ép chân, rồi tựa lưng vào tường tập trồng cây chuối.

Ông Trương Chính Huy từng trình diễn tiết mục cõng 2 người và đi giày sắt

Sau 10 phút, ông nhấc khối tạ đá lên để luyện lực tay, kế đến là xỏ giày sắt vào chân, tăng dần trọng lượng và chậm rãi luyện đi bộ trong vòng một tiếng đồng hồ. Ngay cả khi đi lại bình thường hàng ngày, ông cũng đi một đôi giày sắt được đặt làm riêng nặng 7 kg: "Đi giày sắt giúp sống lưng của tôi tự động thẳng đứng lên, nhìn cả người lúc nào cũng tràn đầy tinh thần".

Ông Trương Chính Huy đi giày sắt ở nhà

"Dù giấc mơ luyện khinh công thuở nhỏ không thành hiện thực, nhưng đổi lại tôi có một cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Sức mạnh cơ bắp không hề bị suy giảm theo tuổi tác mà ngược lại còn tăng lên. Mùa đông tôi chỉ cần mặc một chiếc áo ngắn tay bên trong và khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài là cả người đã ấm sực. Mấy chục năm nay tôi chưa từng phải vào bệnh viện một lần nào, cũng chưa phải uống một viên thuốc nào”, ông Trương Chính Huy tự hào nói.

Nhiều người từng thử đi đôi giày sắt của ông Trương Chính Huy

Năm 2023, ông Trương Chính Huy chia sẻ trên báo Đô thị Tam Tương: "Hiện tại ngày nào tôi cũng tập luyện, mục đích là hy vọng có thể dùng cách của riêng mình để cổ vũ những người cao tuổi khác năng vận động, tăng cường thể chất. Tôi cũng rất mong chờ sẽ có thêm nhiều người muốn đến thách thức kỷ lục của mình, có như vậy tôi mới có động lực để tiếp tục tiến bộ”.