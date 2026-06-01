Xăng E10 bắt đầu thay thế xăng khoáng, bán đại trà toàn quốc từ hôm nay

(VTC News) -

Cũng theo quy định của Bộ Công Thương, trên thị trường sẽ còn xăng E5 và E10. Tuy nhiên, xăng E5 sẽ chỉ được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Trước đó, từ giữa tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Tuy nhiên, lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ 2018, Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc. Đến tháng 8/2025, E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.

Như vậy, sau gần 10 năm xăng E5 được bán đại trà thì đến nay, thị trường đang bước sang giai đoạn mới với xăng E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ Công Thương cho biết, sự chuyển đổi này phù hợp với xu hướng quốc tế. Hiện nay có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học, nhiều nước đã áp dụng xăng E10 như nhiên liệu phổ biến.

Hiện các nhà cung cấp đã công bố giá xăng E10 trong vùng 23.660 - 25.550 đồng/lít (tùy từng doanh nghiệp và từng vùng). Giá xăng E10 hiện thấp hơn xăng RON95 từ 490 - 500 đồng/lít.

Điều này đồng nghĩa nếu người dùng đổ 20 lít xăng mỗi lần thì chi phí sử dụng xăng E10 sẽ tiết kiệm khoảng 9.800 - 10.000 đồng so với RON95-III. Nếu sử dụng 100 lít/tháng, mức tiết kiệm vào khoảng 49.000 - 50.000 đồng.

Lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Nguồn cung xăng E10 lấy từ đâu?

Theo Bộ Công Thương, việc chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 cơ bản hoàn tất, từ nguồn cung ethanol, năng lực phối trộn tới hệ thống phân phối bán lẻ.

Về nguồn cung etanol (E100), với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng thì lượng E100 cần khoảng 100.000 m³/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m³/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m³/tháng.

"Cơ bản các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn", Bộ Công Thương thông tin.

Tính đến ngày 23/4/2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học.

Trong đó, có 3 doanh nghiệp, với công suất phối trộn là Petrolimex 455.000 m³/tháng (đang mở rộng lên 550.000 m³/tháng); PVOil 320.000 m³/tháng; Công ty TNHH MTV dầu khí TP. HCM (Saigon Petro) 120.000 m³/tháng.

Tổng công suất của 3 doanh nghiệp này là khoảng 890.000 m³/tháng, chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5).

Hiện 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m³/tháng.

Như vậy, nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m³/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m³/tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m³/tháng trong tháng 5/2026 và 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu.

Chất lượng xăng E10 thế nào?

Về chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, xăng E10 được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá trước khi đưa ra bán rộng rãi. Bộ Công Thương cùng các chuyên gia, Hiệp hội sản xuất ô tô (VAMA), xe máy (VAMM) đã phối hợp đánh giá khả năng tương thích của phương tiện.

"Đến nay chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe", ông Tân nói.

Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín.

"Nếu đủ bằng chứng để chứng minh lỗi do xăng E10 gây ra, đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm trước tiên, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu", Bộ Công Thương nêu.

Bộ Công Thương nêu một số khuyến nghị khi sử dụng xăng E10. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Tuy nhiên, với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Cũng vì lý do này nên xăng E5 RON92 tiếp tục được bán để phục vụ các dòng xe cũ, chưa tương thích hoàn toàn với E10.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cũng cho biết việc chuyển đổi sang xăng E10 là xu hướng đã được nhiều quốc gia áp dụng từ nhiều năm trước.

So với xăng khoáng thông thường, E10 có khả năng hòa tan và làm sạch tốt hơn. Khi đưa vào sử dụng, nhiên liệu có thể cuốn theo các cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bồn chứa, đường ống hoặc hệ thống cung cấp nhiên liệu của phương tiện.

Các tạp chất này có thể gây tắc lọc xăng, ảnh hưởng đến bơm nhiên liệu hoặc hệ thống kim phun trên những phương tiện đã sử dụng lâu năm nhưng không được bảo dưỡng định kỳ.

“Đây không phải là hiện tượng E10 làm hỏng động cơ mà chủ yếu liên quan đến tình trạng bảo dưỡng của phương tiện”, ông Bảo nhấn mạnh.

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, hầu hết các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới như Toyota, Mercedes-Benz, BMW cùng nhiều nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đều đã chấp thuận việc sử dụng E10.

Thông qua Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhiều hãng xe cũng đã có đánh giá chính thức về khả năng tương thích của phương tiện đối với E5 và E10. “Phần lớn các dòng xe sản xuất từ khoảng năm 2010 - 2011 trở lại đây đều có thể sử dụng E10”, ông Bảo thông tin.

Về những lo ngại liên quan đến hiện tượng nóng máy hoặc tiêu hao nhiên liệu, các chuyên gia cho rằng mức tác động thực tế không lớn như nhiều người lo ngại.

Ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên về lý thuyết mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức chênh lệch không đáng kể trên các dòng xe hiện đại. Trong khi đó, chưa có cơ sở kỹ thuật cho thấy E10 làm động cơ nóng hơn.

Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo nhóm xe đời cũ, đặc biệt là xe sử dụng bộ chế hòa khí, nên được kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang E10. Việc vệ sinh đường ống dẫn nhiên liệu, thay lọc xăng hoặc kiểm tra các chi tiết cao su đã lão hóa sẽ giúp phương tiện vận hành ổn định hơn.

Một số nội dung hỏi đáp về xăng E10 được Bộ Công Thương giải đáp. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Trong khi đó, theo đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, với các dòng xe máy được sản xuất và phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây, các hãng đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ phù hợp như E5 hoặc E10.