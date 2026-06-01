Xuất bản ngày 01/06/2026 06:30 AM
Hiện trạng dự án hơn 1.800 tỷ vừa nhận 'tối hậu thư' của Chủ tịch Đà Nẵng

Thanh Ba
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 14E.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành công văn với nội dung yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700.

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua xã Thăng Bình vị trí cầu vượt đường sắt.

Các đơn vị trên phải kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, vướng mắc còn lại, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/5/2026. Trường hợp chậm trễ bàn giao mặt bằng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Việt An, Hiệp Đức lãnh đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Việt An, Hiệp Đức chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc; rà soát, giải quyết các trường hợp tranh chấp, kiến nghị về đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất, hạn mức đất ở,… theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Trường hợp hộ dân không chấp hành sau khi đã tổ chức tuyên truyền, vận động (tối đa 3 lần) thì củng cố hồ sơ để thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn Km15+270-Km89+700), đi qua địa bàn 7 xã của TP Đà Nẵng gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 được giao quản lý dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công xây dựng là 22 tháng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, trước thực trạng dự án gặp vướng mắc, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 10/2026.

Thời gian qua, việc dự án thi công kiểu "rùa bò" khiến người dân địa phương hết sức thống khổ khi "bão bụi" liên tục tấn công nhà cửa.

