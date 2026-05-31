Xuất bản ngày 31/05/2026 05:59 PM
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 25 mới nhất: CLB Công an Hà Nội đăng quang

Cập nhật V.League 2025-2026 vòng 25 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

  Bảng xếp hạng V.League vòng 25 mới nhất

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 25, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XHĐộiTrậnBàn thắng-
    bàn thua    		Điểm
    1CAHN2456 - 2061
    2Thể Công Viettel2437 - 2050
    3Hà Nội2446 - 2645
    4Ninh Bình2448 - 3145
    5CA TP.HCM2426 - 3434
    6Hải Phòng2435 - 3231
    7Nam Định2429 - 3131
    8Hà Tĩnh2415 - 2628
    9SLNA2426 - 3427
    10Thanh Hóa2426 - 3225
    11HAGL2420 - 3323
    12Becamex TP.HCM2427 - 4021
    13Đà Nẵng2429 - 3920
    14PVF-CAND2420 - 4218

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

  Lịch thi đấu V.League vòng 25 mới nhất

    Ngày 31/5

    18h: PVF CAND vs Hải Phòng (Kênh trực tiếp: FPT Play, TV 360+13).

    18h: Nam Định vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, MyTV, TV360+14).

    18h: HAGL vs Hà Nội (FPT Play, TV 360+11).

    18h: Hà Tĩnh vs Đà Nẵng (FPT Play, TV 360+10).

    18h: Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Công an Hà Nội vs Becamex TP.HCM (FPT Play, VTV7, HTV4, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Thanh Hoá vs Ninh Bình (FPT Play, TV 360+10).

    CLB Công an Hà Nội chính thức nâng cúp sau trận đấu với Becamex TP.HCM tối 31/5. (Ảnh: VPF)

