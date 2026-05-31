Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 25 mới nhất: CLB Công an Hà Nội đăng quang

Bảng xếp hạng V.League vòng 25 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 25, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 24 56 - 20 61 2 Thể Công Viettel 24 37 - 20 50 3 Hà Nội 24 46 - 26 45 4 Ninh Bình 24 48 - 31 45 5 CA TP.HCM 24 26 - 34 34 6 Hải Phòng 24 35 - 32 31 7 Nam Định 24 29 - 31 31 8 Hà Tĩnh 24 15 - 26 28 9 SLNA 24 26 - 34 27 10 Thanh Hóa 24 26 - 32 25 11 HAGL 24 20 - 33 23 12 Becamex TP.HCM 24 27 - 40 21 13 Đà Nẵng 24 29 - 39 20 14 PVF-CAND 24 20 - 42 18

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.