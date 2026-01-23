(VTC News) -

Trong kho tàng câu đố dân gian, có những câu hỏi không cần kiến thức cao siêu mà vẫn khiến người nghe suy nghĩ mãi không ra. “Nghề gì càng sai càng giàu?” là một ví dụ điển hình. Chỉ với vài chữ, câu đố đã tạo ra sự mâu thuẫn thú vị giữa “sai” và “giàu”, buộc người chơi phải suy luận theo hướng khác thường.

Chính yếu tố bất ngờ này làm nên sức hút của câu đố, khiến nó thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn lượt bình luận tranh luận sôi nổi.

Câu đố vui khiến ai cũng phải 'vắt óc' suy nghĩ: Nghề gì càng sai càng giàu? (Ảnh minh họa)

