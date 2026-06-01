Thuốc ung thư phổi mới thử nghiệm của Trung Quốc kéo dài thời gian sống

Một loại thuốc điều trị ung thư phổi mới của hãng (Akeso) - Trung Quốc, mang tên (ivonescimab), vừa cho thấy hiệu quả vượt trội trong thử nghiệm lâm sàng. Kết quả cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng vảy giai đoạn cuối sống lâu hơn 15% so với liệu pháp miễn dịch (Tevimbra), đồng thời giảm hơn một phần ba nguy cơ tử vong.

Công ty Akeso của Trung Quốc được ca ngợi là bước ngoặt của ngành công nghệ sinh học. Ảnh: (South China Morning Post)

Trong nghiên cứu trên 532 bệnh nhân tại Trung Quốc, nhóm dùng kết hợp hóa trị sống trung bình 27,9 tháng, cao hơn so với 23,7 tháng ở nhóm sử dụng liệu pháp Tevimbra. Các chuyên gia đánh giá kết quả “rất đáng khích lệ”, dù vẫn cần thêm dữ liệu từ thử nghiệm toàn cầu để xác định mức độ hiệu quả trên các nhóm dân số khác nhau.

Ivonescimab thuộc nhóm kháng thể lưỡng đặc hiệu – thế hệ thuốc mới có khả năng tấn công hai mục tiêu cùng lúc, giúp tăng hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng ở nhóm dùng thuốc mới cũng cao hơn, ở mức 69%.

Thuốc hiện được phân phối tại nhiều khu vực thông qua thỏa thuận trị giá tới 5 tỷ đô la Mỹ, nhưng dữ liệu từ thử nghiệm tại Trung Quốc chưa đủ để xin phê duyệt tại Mỹ. Một thử nghiệm quốc tế giai đoạn cuối đang được tiến hành và dự kiến có kết quả tạm thời trong năm nay.