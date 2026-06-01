4 loại cây thủy sinh dễ trồng, lọc bụi mịn trong nhà hiệu quả

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn, nhu cầu tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng không khí trong nhà được nhiều người quan tâm. Bên cạnh việc sử dụng máy lọc không khí, các loại cây thủy sinh được xem là lựa chọn đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Cùng tìm hiểu các loại cây thủy sinh vừa dễ trồng, vừa có khả năng lọc bụi mịn, thích hợp đặt trong phòng khách hay phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ thủy sinh

Ngoài trồng bằng đất, cây lưỡi hổ có thể phát triển tốt trong môi trường thủy sinh. Loại cây này có khả năng lọc không khí, loại bỏ độc tố như formaldehyde, carbon monoxide, tạo không gian trong lành.

Cây lưỡi hổ có thể trồng thủy sinh. (Ảnh: Vnfarm)

Khi trồng lưỡi hổ thủy sinh, nên thay nước mỗi tuần 1 lần để đảm bảo môi trường nước luôn sạch. Cây lưỡi hổ có thể đặt ở nơi râm mát, không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào như phòng khách, phòng ngủ, bàn làm việc...

Cây trầu bà thủy sinh

Cây trầu bà có thể phát triển nhanh khi trồng trong nước. Loài cây này còn sinh trưởng mạnh mẽ, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc.

Cây trầu bà có khả năng loại bỏ khí độc hại. (Ảnh: Caycanhhanoi)

Không chỉ dễ trồng, trầu bà có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ bụi bẩn và khí độc hại. Để trồng trầu bà thủy sinh, chỉ cần cắm cành vào bình nước sạch và thay nước khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần. Nên đặt cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng gián tiếp.

Cây lan ý thủy sinh

Ngoài vẻ đẹp thanh tao, cây lan ý còn được yêu thích nhờ khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy, trồng cây lan ý trong nhà giúp hấp thụ bớt các chất độc hại như: Formaldehyde, Benzene...

(Ảnh: Bachhoaxanh)

Khi trồng lan ý thủy sinh, nên thay nước cho cây 1 - 2 lần mỗi tuần. Đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ hoặc bóng râm. Tránh ánh nắng gắt trực tiếp làm cháy lá.

Cỏ lan chi

Cỏ lan chi (còn gọi là cây dây nhện) là một trong những loại cây cảnh lọc không khí hàng đầu. Cây hoạt động như một "máy lọc tự nhiên" nhờ khả năng hấp thụ các khí độc hại, mang lại bầu không khí trong lành.

(Ảnh: Vnfarm)

Cỏ lan chi rất dễ sống, có thể trồng thủy sinh từ nhánh con mọc từ cây mẹ. Khi trồng nên thay nước 1 đến 2 lần/tuần để tránh tình trạng nước bị tù, thiếu oxy gây thối rễ.