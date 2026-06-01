Iran bác tin Tổng thống Pezeshkian từ chức

Một quan chức cấp cao Iran hôm Chủ nhật bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian đã từ chức.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X của Mỹ, Phó Trưởng ban Truyền thông Văn phòng Tổng thống Mehdi Tabatabaei đã bác bỏ các thông tin về việc ông Pezeshkian từ chức là “sai sự thật”, gọi đó là sự tiếp diễn của “trò chơi truyền thông” của một số hãng truyền thông nước ngoài.

Ông nói: “Pezeshkian sẽ không từ bỏ việc phục vụ người dân Iran”, nhấn mạnh rằng Iran “sẽ không lùi bước khỏi con đường thống nhất và đoàn kết”.

Trước đó, truyền thông đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đệ đơn từ chức lên Văn phòng Lãnh đạo Tối cao.

Trong bức thư gửi hôm Chủ nhật, ông Pezeshkian được cho là nhấn mạnh rằng tổng thống và chính phủ trên thực tế đã bị loại khỏi các quá trình ra quyết định quan trọng và thiết yếu của đất nước, và khoảng trống quyền lực do tình trạng này tạo ra đã cho phép các phe phái cứng rắn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nắm quyền kiểm soát, nguồn tin cho biết.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran vào cuối tháng Hai. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến sự, nhưng chưa đạt được kết quả.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Trump yêu cầu một số sửa đổi đối với thỏa thuận mà các đặc phái viên của ông đã đạt được với các đối tác Iran.

Theo đó, ông Trump muốn thỏa thuận này hoàn tất sớm, nhưng ông muốn tăng cường một số điểm quan trọng - đặc biệt là xung quanh vật liệu hạt nhân của Iran. Yêu cầu của ông Trump đã khởi động một vòng đàm phán qua lại khác giữa các bên, có thể kéo dài vài ngày.

Một quan chức Nhà Trắng nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ông Trump "chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Mỹ, đáp ứng được các lằn ranh đỏ của ông và đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Các quan chức Iran nói với truyền thông nhà nước rằng họ cũng chưa phê duyệt văn bản cuối cùng, mặc dù hai quan chức Mỹ trước đó trong tuần tuyên bố rằng Tehran sẵn sàng ký kết và tất cả phụ thuộc vào ông Trump.