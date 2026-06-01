Khvicha Kvaratskhelia xuất sắc nhất Champions League 2025-2026

Ngày 31/5, Ban quan sát kỹ thuật Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) công bố các giải thưởng cá nhân cho mùa giải Champions League 2025-2026. Tiền đạo cánh Khvicha Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải sau khi cùng đội bóng nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.

Ngay từ vòng 1/8 tại Champions League, tiền vệ người Gruzia đã ghi ba bàn sau hai lượt trận gặp Chelsea, trước khi tiếp tục lập công trong chuyến làm khách trên sân của Liverpool ở tứ kết.

Trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 của PSG trước Bayern Munich trên sân Parc des Princes ở lượt đi, PSG bị đội khách dẫn trước. Bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến ở phút 17 khi Harry Kane của Bayern Munich đá phạt đền thành công. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Khvicha Kvaratskhelia gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Sang phút 56, ngôi sao 25 tuổi tiếp tục lập công, lập cú đúp tạo lợi thế cho đại diện nước Pháp.

Khvicha Kvaratskhelia được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League 2025-2026. (Nguồn: Reuters)

Đến trận chung kết với Arsenal, Kvaratskhelia một lần nữa chứng minh giá trị. Trong thời điểm PSG gặp khó khăn vì bị dẫn bàn, anh thực hiện pha đột phá thẳng vào vòng cấm, bị Cristhian Mosquera phạm lỗi. Từ chấm 11 m, Ousmane Dembele gỡ hòa thành công 1-1, mở ra màn lội ngược dòng giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

Tiền vệ người Gruzia khép lại mùa giải Champions League đầy ấn tượng với 10 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

Bên cạnh danh hiệu cá nhân, Kvaratskhelia còn góp mặt trong Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2025-2026 cùng bốn đồng đội tại PSG gồm Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes và Vitinha. Trong đó, Vitinha được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Trong khi đó, Arsenal có ba đại diện được xướng tên trong đội hình tiêu biểu là thủ môn David Raya, trung vệ Gabriel và tiền vệ Declan Rice.

Ở các hạng mục cá nhân khác, Arda Guler của Real Madrid nhận giải Phát hiện của mùa giải. Đồng đội Federico Valverde giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa với pha đánh gót kiến tạo cho cú vô lê ghi bàn trong chiến thắng trước Manchester City ở vòng 1/8.