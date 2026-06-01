Giá vàng hôm nay 1/6: Tiếp tục đi ngang

Thị trường vàng bước vào tuần mới với sự tập trung cao độ của các nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ. Lịch trình dày đặc các dữ liệu kinh tế sắp được công bố có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về chính sách của Fed.

Dữ liệu trong tuần này sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về nền kinh tế Mỹ, từ hoạt động sản xuất và dịch vụ đến điều kiện thị trường lao động.

Đối với các nhà đầu tư kim loại quý, các báo cáo này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu về việc liệu tăng trưởng kinh tế có đang chậm lại đủ để thúc đẩy Fed có động thái nới lỏng chính sách tiền tệ hơn hay không.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Các quan chức Fed đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, các quyết định chính sách trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động và lạm phát sắp tới.

Báo cáo việc làm yếu hơn có thể thúc đẩy giá vàng bằng cách làm tăng kỳ vọng về lãi suất thấp hơn, trong khi báo cáo mạnh hơn dự kiến có thể gây áp lực lên vàng thông qua lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua) - 159 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua) - 159 triệu đồng/lượng (bán), cũng không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.538 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay, với khả năng 56% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Giới chuyên gia nhận định rằng mặc dù Mỹ và Iran đang hoàn tất các bước cuối cùng cho một thỏa thuận hòa bình song những thiệt hại gây ra cho các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực này ra thế giới khó phục hồi sớm.

Nhiều chuyên gia khẳng định, họ không chỉ nhìn vào sự suy yếu ngắn hạn mà còn chú trọng đến các yếu tố cơ bản thúc đẩy đà tăng giá của vàng, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng và nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những rủi ro cấu trúc ngày càng gia tăng.

“Từ đó, nhiều ý kiến dự báo sắp có một đợt tăng giá thứ hai đối với vàng.