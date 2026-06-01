Hơn 150.000 thí sinh TP.HCM thi môn đầu tiên vào lớp 10

Thời gian làm bài Ngữ văn là 120 phút. Thời gian làm bài bắt đầu từ 7h30 và kết thúc lúc 10h.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, nhưng có đến 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, tương đương hơn 17.000 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của TP.HCM là hơn 118.000 học sinh.

Sáng nay (1/6), thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên vào lớp 10 công lập.

Trong năm học tới, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm: Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Ngoài ra, TP.HCM có 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT là: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Ngoài hệ chuyên, thành phố tiếp tục tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp tại 10 trường THPT công lập gồm: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận và THPT Nguyễn Hữu Huân.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM.

Theo quy định, điểm xét tuyển lớp 10 được tính bằng tổng điểm của 3 bài thi, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có). Thí sinh chỉ được đưa vào diện xét tuyển khi dự thi đầy đủ các môn theo quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và thực hiện đối sánh kết quả. Sau đó, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 và kế hoạch tuyển sinh bổ sung (nếu có).

Đối tượng được xét tuyển bổ sung là những học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Năm nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập thường, 2 nguyện vọng vào lớp chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp tích hợp.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.