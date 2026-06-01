(VTC News) -

Khung cảnh làng quê hiện lên đầy yên bình với ruộng lúa, mái nhà tranh và hình ảnh người nông dân đang chăm chỉ làm việc giữa cánh đồng. Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là chiếc khay chứa đầy vàng được đặt ngay dưới lớp đất vừa được nhấc lên.

Thoạt nhìn, bức tranh có vẻ đơn giản, nhưng từng chi tiết nhỏ đều là “manh mối” dẫn đến một câu thành ngữ quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Từ hành động đào bới cho đến những thỏi vàng lấp lánh xuất hiện dưới mặt đất, tất cả đều mang ý nghĩa ẩn dụ rất thú vị.

Đây là kiểu câu đố hình ảnh đang được nhiều người yêu thích vì vừa mang tính giải trí, vừa giúp người xem vận dụng khả năng liên tưởng và vốn hiểu biết về thành ngữ dân gian Việt Nam. Có người chỉ mất vài giây để đoán ra, nhưng cũng có người phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới “vỡ òa”. Còn bạn, đã tìm ra câu thành ngữ ẩn trong bức tranh này chưa?

Nhìn hình đoán thành ngữ: Câu đố dân gian khiến nhiều người 'xoắn não' (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.