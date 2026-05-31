Những lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hay, ý nghĩa và hóm hỉnh

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 luôn là một trong những dịp lễ ý nghĩa và được các bạn nhỏ đón chờ nhất trong năm. Vào ngày này, các em được đi chơi cùng gia đình, nhận nhiều món quà hằng ao ước. Bên cạnh đó, những lời chúc từ người lớn cũng là món quà tinh thần vô giá.

Chính vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để các bố mẹ, thầy cô hay các anh chị bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình. Những lời chúc mừng chân thành, những cái ôm ấm áp và những thông điệp yêu thương được gửi gắm vào ngày này không chỉ làm niềm vui của các em thêm trọn vẹn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

Những lời chúc hay và ý nghĩa để cha mẹ, anh chị, thầy cô dành tặng em nhỏ vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. (Ảnh: India Express)

Lời chúc 1/6 dành cho con

1. Chúc cục cưng của bố mẹ có ngày 1/6 tràn ngập hạnh phúc. Bố mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, mỗi ngày đi học là một ngày vui và giữ được sự hồn nhiên này nhé.

2. Chúc thiên thần nhỏ của cả nhà có một ngày Tết Thiếu nhi thật vui vẻ. Bố mẹ không cần con phải lúc nào cũng xuất sắc, chỉ cần con luôn vui tươi và biết yêu thương chính mình. Gửi đến con 1.000 nụ hôn!

3. Ngày 1/6, bố mẹ chúc con ăn ngoan, ngủ ngon, lớn lên khỏe mạnh và luôn là đứa trẻ hay cười, yêu đời. Cứ vô tư lớn lên, bố mẹ luôn đồng hành cùng con.

4. Không chỉ riêng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà bố mẹ mong ngày nào con cũng cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ. Hãy cứ tự tin khám phá thế giới theo cách của con, con yêu nhé!

5. Hôm nay là ngày của con, bố mẹ đã gác lại hết công việc để dành trọn vẹn thời gian đưa con đi chơi và trò chuyện cùng con. Chúc bé con luôn hạnh phúc và có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình.

6. Chúc mừng 1/6 bé yêu! Bố mẹ chúc con luôn mạnh khỏe, học giỏi, hòa đồng và gìn giữ món quà mà con đã mong chờ bấy lâu nay.

7. Hôm nay con muốn ăn gì, đi đâu chơi cứ nói với bố mẹ nhé. Chúc con tuổi mới thêm khỏe mạnh, giữ mãi nụ cười tinh nghịch này trên môi. Cả nhà yêu con rất nhiều!

8. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ chỉ mong con ăn ngon, ngủ ngoan và chơi thật vui. Thế giới ngoài kia có bận rộn thế nào thì về nhà con vẫn luôn là báu vật của bố mẹ.

9. Mong con sẽ có một tuổi thơ thật rực rỡ, kết nối được nhiều người bạn tốt và tích lũy thật nhiều trải nghiệm thú vị. Chúc mừng ngày 1/6 của con!

10. Cảm ơn con đã đến và mang lại vô vàn tiếng cười cho gia đình mình. Nhân ngày 1/6, bố mẹ chúc con luôn bình an, vui vẻ và được làm những điều con yêu thích.

11. Ngày 1/6 năm nay, cả nhà mình lại cùng nhau lưu giữ thật nhiều ảnh đẹp và kỷ niệm vui nhé. Chúc con yêu luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

12. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày mà con được ưu tiên nhất nhà! Bố mẹ gửi đến con cái ôm thật chặt và lời chúc con luôn vui vẻ, lớn lên một cách tự nhiên và hạnh phúc nhất.

13. Chúc con có một ngày 1/6 rực rỡ và nhiều trải nghiệm mới mẻ. Mong cuộc sống của con sau này cũng luôn đầy ắp tiếng cười và những điều hạnh phúc.

14. Sự xuất hiện của con chính là món quà lớn nhất của ba mẹ. Nhân ngày 1/6, chúc bé con luôn được bao bọc trong tình yêu thương và sự an vui.

15. Trong mắt bố mẹ, con luôn là một đứa trẻ đặc biệt với những cá tính đáng yêu riêng. Bố mẹ mong con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tự tin bước đi trên hành trình lớn khôn của mình.

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho học trò

1. Nhân ngày 1/6, cô chúc các con luôn giữ được sự tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh và không ngại thử những điều mới mẻ. Cứ tự tin là chính mình, các con nhé!

2. Thầy mong các con có một tuổi thơ đúng nghĩa – được vui chơi, sáng tạo và lớn lên trong sự thấu hiểu. Chúc các con có một ngày Tết Thiếu nhi thật đáng nhớ!

3. Ngày hôm nay là ngày của các em, hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi thơ bên gia đình, bạn bè nhé. Chúc các em luôn tràn đầy năng lượng và tiếng cười.

4. Chúc các học trò đáng yêu của thầy cô không chỉ tiếp thu được nhiều điều hay trên lớp, mà còn biết yêu thương gia đình, chia sẻ với bạn bè và luôn ngoan ngoãn, nghe lời.

5. Mỗi con đường các con đi đều có những điều thú vị đang chờ đón. Thầy cô mong các con luôn tin vào bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Chúc các con ngày 1/6 thật vui!

6. Ngày 1/6 là dịp để thầy cô nói lời cảm ơn đến những "mầm non" đáng yêu này. Sự trưởng thành và những tiến bộ nhỏ mỗi ngày của các con chính là niềm tự hào của những người dạy dỗ.

7. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Thầy cô hy vọng các em sẽ có một mùa hè thật bổ ích, chơi hết mình nhưng cũng không quên giữ an toàn cho bản thân nhé.

8. Thế giới này rất rộng lớn và có nhiều điều hay ho đang chờ các con khám phá. Hãy luôn giữ lòng ham học hỏi và sự kiên trì. Chúc các con một ngày 1/6 ngập tràn niềm vui.

9. Chúc những "chiếc lá non" của lớp mình luôn rạng rỡ, đáng yêu. Sự nghịch ngợm đáng yêu của các con chính là niềm vui mỗi ngày đi dạy của thầy cô.

10. Thầy cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trên một chặng đường khôn lớn. Chúc các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đón một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật trọn vẹn bên những người thân yêu.

Những lời chúc 1/6 vui nhộn, hài hước dành cho em trai/gái

1. Chúc siêu nhân của anh chị ngày 1/6 ăn khỏe như voi, chơi hết mình không biết mệt và nụ cười lúc nào cũng "tỏa nắng".

2. Hôm nay là ngày 1/6, anh chị đưa em đi ăn thêm một cây kem và chơi thêm một trận game, nhưng nhớ là phải giữ đúng lời hứa tối ngủ sớm đấy nhé!

3. Chúc các có một ngày 1/6 rực rỡ sắc màu, vui chơi thả ga. Nhưng vui thôi đừng vui quá, chơi xong nhớ tự giác dọn dẹp đồ chơi vào rổ giúp bố mẹ nha!

4. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến rồi, anh chị cùng em hôm nay được vui chơi thoải mải. Qua ngày mai là lại quay về chế độ "thanh niên nghiêm túc" phụ việc nhà với mẹ nhé!

5. Ai dọn dẹp chăn màn gọn gàng và đánh răng sạch sẽ trong 5 phút nữa sẽ được món quà đặc biệt từ anh chị nào. Ai không nhanh thì chỉ được lời chúc luôn vui vẻ, hạnh phúc thôi nhé.