(VTC News) -

Gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội. Thời gian làm bài thi là 120 phút (8-10h sáng).

Sau khi hoàn thành môn Toán, thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các bài thi môn chuyên theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội trong ngày 1/6.

Em Tống Vũ Dũng, học sinh Trường THCS Xuân La, cho biết đề thi Toán năm nay vừa sức, em hoàn thành hầu hết các câu hỏi trong thời gian làm bài, chỉ mất khá nhiều thời gian ở câu hình học.

"Đây là môn thi em tự tin dự đoán mình có thể đạt khoảng 9 điểm", Dũng chia sẻ sau khi rời phòng thi.

Em Hà Vy, học sinh Trường THCS Phan Đình Giót, nhận xét đề thi Toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, theo nữ sinh, câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại và khiến em phải dành nhiều thời gian suy nghĩ.

Ước tính mình có thể đạt khoảng 8,25 điểm, Hà Vy cho biết cảm thấy khá hài lòng với bài làm. “Sau khi hoàn thành các môn thi, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cho thoải mái sau thời gian dài ôn tập”, nữ sinh chia sẻ.

Nữ sinh Lê Phương Vi, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, cùng chung nhận định đề thi Toán vừa sức, tuy nhiên câu b, ý 2 của phần hình học là nội dung khiến em gặp nhiều khó khăn nhất.

“Theo em, câu này khá khó và mất nhiều thời gian để suy nghĩ, tính toán hơn các câu còn lại. Em đã hoàn thành bài thi và nếu phần tính toán ở câu đó chính xác, em hy vọng có thể đạt khoảng 8 điểm”, Vi nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau bốn năm học THCS.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.