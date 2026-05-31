Arsenal thua chung kết C1: Mải mê câu giờ, thiếu chiều sâu đội hình

Rạng sáng 31/5, Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu khi đánh bại Arsenal trong loạt sút luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (Cúp C1 châu Âu). Đây là lần thứ hai liên tiếp đại diện nước Pháp đăng quang Champions League sau mùa giải thành công năm ngoái. Tờ ESPN đã chỉ ra những điểm đáng chú ý trong trận đấu, góp phần vào chiến thắng lịch sử của PSG.

Arsenal câu giờ quá nhiều

HLV Luis Enrique nhiều lần chỉ tay vào đồng hồ khi Arsenal kéo dài thời gian ở các tình huống ném biên và phát bóng. Đầu hiệp hai, các cầu thủ Arsenal còn bước ra sân muộn hơn PSG khoảng hai phút.

Arsenal thất bại trước PSG ở chung kết Champions League.

Ngay phút đầu tiên sau giờ nghỉ, Cristhian Mosquera đã nhận thẻ vàng vì câu giờ trong một tình huống ném biên. Dù vậy, điều đó không khiến Arsenal thay đổi. Kai Havertz và Leandro Trossard cũng thường xuyên ngã xuống sau những va chạm nhẹ nhằm kiếm về các quả đá phạt.

Theo thống kê, Arsenal đã làm gián đoạn trận đấu tổng cộng gần 25 phút 56 giây trong 90 phút thi đấu chính thức.

PSG vượt khó để giữ ngôi vương

Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. Từ một tình huống bóng bật ra sau sai lầm của hàng thủ PSG, Kai Havertz thoát xuống dứt điểm thành công, đưa đại diện nước Anh vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, càng về sau, PSG càng cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Họ kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 21 cú sút so với 7 của Arsenal và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,77, trong khi đối thủ chỉ đạt 0,44. Thủ thành Safonov gần như không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào bởi Arsenal chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu - bàn mở tỷ số của Havertz.

PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

PSG không hoàn hảo. Bàn thua sớm cùng hệ thống phòng ngự số đông của Arsenal khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ biết cách thích nghi.

Desire Doue thường xuyên bó vào trung lộ. Dembele dạt biên để tìm khoảng trống trước khi rời sân vì chấn thương cơ cuối hiệp hai. Joao Neves cũng thường xuyên lùi xuống đá cặp cùng Vitinha mỗi khi Arsenal chủ động phòng ngự. Điều này giúp PSG vô hiệu hóa pressing của đối thủ, đồng thời tạo thêm một phương án luân chuyển bóng.

Việc tung Bradley Barcola vào sân cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Tốc độ của cầu thủ chạy cánh này giúp PSG tạo ra hai cơ hội phản công ngon ăn trước một William Saliba đã xuống sức sau quãng thời gian dài thi đấu.

Cách tiếp cận của Arsenal

Dù thất bại, Arsenal không có lý do để tự trách mình quá nhiều. Sau bàn mở tỷ số từ rất sớm của Kai Havertz, đội bóng thành London chủ động kéo chậm nhịp độ, kiểm soát thời gian và buộc PSG phải tiêu hao sức lực khi tìm bàn gỡ. Với Arsenal, thế trận càng chặt chẽ thì cơ hội giành chiến thắng của họ càng lớn.

Kế hoạch ấy thực tế đã phát huy hiệu quả. Phải đến giữa hiệp hai, PSG mới tìm được bàn gỡ. Trong khi đó, hai mũi nhọn nguy hiểm nhất của PSG là Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele đều phải rời sân ở cuối thời gian thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, PSG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ có Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha kết thúc trận đấu với hàng loạt thông số ấn tượng nhất trên sân: 162 lần chạm bóng, 141 đường chuyền chính xác, 127 lần nhận bóng, 133 lần dẫn bóng, quãng đường rê bóng lên tới 671 mét và 22 lần kéo bóng ở phần sân đối phương. Anh cũng tung ra nhiều cú dứt điểm nhất trận với bốn lần sút bóng.

Vitinha gần như kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Anh là nhân tố quan trọng giúp PSG duy trì thế trận ổn định và gần như không để lộ khoảng trống cho những pha phản công nguy hiểm của Arsenal.

Arsenal vẫn thiếu chiều sâu

Mùa hè năm ngoái, Arsenal chi tới 250 triệu bảng để mang về 8 tân binh với mục tiêu cạnh tranh trên mọi đấu trường. Trận chung kết tại Budapest là trận thứ 63 của họ trong mùa giải và dấu hiệu quá tải đã xuất hiện.

Arteta thực hiện tới sáu thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó có cả hàng công. Đến hiệp phụ, Piero Hincapie vẫn phải tiếp tục thi đấu dù có dấu hiệu chấn thương vì Arsenal không còn quyền thay người. Cuối cùng, họ chỉ còn cách chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử đúng một cú sút.

Nhìn tổng thể, Arteta hoàn toàn có quyền tự hào. Arsenal đã vô địch Ngoại hạng Anh và lần đầu vào chung kết Champions League sau 20 năm. Điều khiến họ tiếc nuối nhất có lẽ nằm ở những quyết định nhân sự cuối trận.

Martin Odegaard không thi đấu đủ 90 phút.

Khi Martin Odegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz và Leandro Trossard đều rời sân, Arsenal mất đi bốn phương án đá 11m đáng tin cậy nhất. Điều đó khiến trung vệ Gabriel phải thực hiện lượt sút thứ năm - tình huống có lẽ sẽ không xảy ra nếu những cầu thủ kể trên còn hiện diện trên sân.

PSG chuẩn bị kỹ hơn cho loạt luân lưu 11m

Trong hai mùa giải gần nhất, Arsenal có năm chuyên gia đá phạt đền đáng tin cậy nhất là Saka, Havertz, Odegaard, Trossard và Viktor Gyokeres. Tuy nhiên khi loạt luân lưu diễn ra, chỉ còn Gyokeres trên sân.

Declan Rice, Gabriel Martinelli và Gyokeres đều thực hiện thành công phần việc của mình. Nhưng Eberechi Eze lại sút chệch cột dọc còn Gabriel đưa bóng vọt xà ở lượt đá quyết định. Ngược lại, các cầu thủ PSG đều thực hiện những cú đá rất tự tin và chuẩn xác. Ngay cả cú sút duy nhất bị cản phá của Nuno Mendes cũng được thực hiện tốt.

Luis Enrique bước vào hàng ngũ những huyền thoại

Chức vô địch tại Budapest giúp HLV Luis Enrique sở hữu ba danh hiệu Champions League trên cương vị HLV. Ông hiện san bằng thành tích với Pep Guardiola, Zinedine Zidane và Bob Paisley - những chiến lược gia đều có ba lần đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Chỉ còn Carlo Ancelotti, người sở hữu năm chức vô địch, đang đứng trên Enrique. Sau khi Guardiola rời Manchester City và Zidane nhiều khả năng chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup, HLV Luis Enrique hoàn toàn có cơ hội để tiếp tục nâng cao thành tích cùng tập thể PSG giàu tiềm năng.

HLV Luis Enrique ăn mừng chức vô địch. (Nguồn: AP)

Chương mới trong lịch sử

Một trong những thông điệp Arteta nhắc nhiều nhất mùa này là "viết nên chương mới trong lịch sử CLB". Họ đã làm được điều đó ở giải quốc nội, nhưng vẫn chưa thể giành được danh hiệu Champions League đầu tiên.

20 năm sau lần gần nhất vào chung kết Champions League, họ đã kéo trận đấu tới loạt luân lưu 11m. Arsenal vẫn bất bại trong thời gian thi đấu chính thức suốt mùa giải châu Âu năm nay và chỉ thủng lưới bảy bàn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải hướng đi đúng đắn cho Arsenal hay không. "Pháo thủ" thành công nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn với Gabriel và Saliba là hai trụ cột. Nhưng trận chung kết cho thấy PSG gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Có lẽ Arsenal nên cân nhắc một cách tiếp cận táo bạo hơn trong tương lai. Sau khi tiến rất gần tới đỉnh cao, HLV Arteta có thể sẽ lựa chọn lối tấn công mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới.

Joao Neves - người hùng thầm lặng của PSG

Nếu phải chọn một cầu thủ đại diện cho tinh thần chiến thắng của PSG, đó có thể là Joao Neves. Trong suốt trận đấu, tiền vệ 21 tuổi gần như xuất hiện ở mọi thời điểm quyết định trên sân. Anh liên tục di chuyển, tranh chấp, bọc lót và hỗ trợ đồng đội.

Joao Neves đại diện cho tinh thần chiến thắng của PSG. (Nguồn: AP)

Anh chạm bóng 111 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%, thực hiện 6 pha thu hồi bóng, thắng 77% các tình huống không chiến và 60% các pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Neves còn đóng góp mạnh mẽ cho mặt trận tấn công với 7 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân và 11 lần chạm bóng trong vòng cấm Arsenal.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn ở một tiền vệ trung tâm: nguồn năng lượng dồi dào, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi cùng tư duy chiến thuật sắc bén.