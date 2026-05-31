Nằm sấp lái mô tô để quay clip, nam thanh niên ở Lào Cai bị tịch thu phương tiện

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử lý đối với V.A.P. (SN 2006, trú tại xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) sau khi người này đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh nằm sấp trên yên xe mô tô để lái xe khi tham gia giao thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe mô tô bằng tư thế nằm trên yên xe. Hình ảnh sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt xem, đồng thời gây bức xúc bởi mức độ nguy hiểm của hành vi.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế trong clip là V.A.P. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hình ảnh P. nằm sấp lái xe máy trên đường ở Lào Cai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Qua kiểm tra, ngoài lỗi nằm trên yên xe điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, V.A.P. còn không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi nằm trên yên xe điều khiển mô tô thuộc nhóm vi phạm đặc biệt nguy hiểm. Đối với các trường hợp này, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Không chỉ người lái xe bị xử lý, cơ quan chức năng còn xác định chủ phương tiện là V.A.T. có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các vi phạm trên, anh V.A.T. sẽ bị phạt tổng cộng 14 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn để quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không thực hiện các hành vi nguy hiểm nhằm thu hút sự chú ý trên mạng bởi mọi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.