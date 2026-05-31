Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu?

Giá vàng miếng PNJ hôm nay
Theo ghi nhận từ thị trường, giá vàng miếng hôm nay được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến của thị trường vàng thế giới và nhu cầu giao dịch trong nước.
Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại PNJ cập nhật lúc 8h30 ngày 31/5/2026:
Loại vàng
Khu vực
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
TP. HCM
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Hà Nội
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Cần Thơ
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Đà Nẵng
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Tây Nguyên
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Đông Nam Bộ
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
So sánh giá vàng miếng tại PNJ với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng miếng tại PNJ với một số thương hiệu lớn tại Việt Nam, tính đến sáng 31/05/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng SJC 5 chỉ
156.000.000
159.020.000
đồng/lượng
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
156.000.000
159.030.000
đồng/lượng
Doji
Vàng miếng SJC
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng miếng SJC
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Phú Quý
Vàng miếng SJC
155.500.000
159.000.000
đồng/lượng
Mi Hồng
Vàng miếng SJC
157.000.000
158.500.000
đồng/lượng
Giá một số loại vàng khác tại PNJ
Bên cạnh vàng miếng SJC, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h45 ngày 31/5/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng Kim Bảo 999.9
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
156.000.000
159.000.000
đồng/lượng
Vàng nữ trang 999.9
153.600.000
157.600.000
đồng/lượng
Vàng nữ trang 999
153.440.000
157.440.000
đồng/lượng
Vàng nữ trang 9920
150.140.000
156.340.000
đồng/lượng
Vàng nữ trang 99
149.820.000
156.020.000
đồng/lượng
Vàng 916 (22K)
13.816.000
14.436.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
10.930.000
11.820.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
9.827.000
10.717.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
9.354.000
10.244.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
8.724.000
9.614.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
8.330.000
9.220.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.666.000
6.556.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
5.020.000
5.910.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
4.358.000
5.248.000
đồng/chỉ
Lưu ý đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. Do vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.
