Xuất bản ngày 31/05/2026 12:00 PM
Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu?

Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng miếng tại PNJ hôm nay bao nhiêu, hãy cập nhật diễn biến mới nhất trong bài viết dưới đây.

Giá vàng miếng PNJ hôm nay

Theo ghi nhận từ thị trường, giá vàng miếng hôm nay được PNJ niêm yết quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng đối với chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên, mức giá này có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến của thị trường vàng thế giới và nhu cầu giao dịch trong nước.

Dưới đây là bảng giá vàng miếng tại PNJ cập nhật lúc 8h30 ngày 31/5/2026:

Loại vàng

Khu vực

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị






Vàng miếng SJC 999.9

TP. HCM

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Hà Nội

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Cần Thơ

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Đà Nẵng

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Tây Nguyên

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Đông Nam Bộ

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

So sánh giá vàng miếng tại PNJ với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng miếng tại PNJ với một số thương hiệu lớn tại Việt Nam, tính đến sáng 31/05/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng



SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng SJC 5 chỉ

156.000.000

159.020.000

đồng/lượng

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

156.000.000

159.030.000

đồng/lượng

Doji

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng miếng SJC

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Phú Quý

Vàng miếng SJC

155.500.000

159.000.000

đồng/lượng

Mi Hồng

Vàng miếng SJC

157.000.000

158.500.000

đồng/lượng

Giá một số loại vàng khác tại PNJ

Bên cạnh vàng miếng SJC, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h45 ngày 31/5/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng Kim Bảo 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

156.000.000

159.000.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 999.9

153.600.000

157.600.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 999

153.440.000

157.440.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 9920

150.140.000

156.340.000

đồng/lượng

Vàng nữ trang 99

149.820.000

156.020.000

đồng/lượng

Vàng 916 (22K)

13.816.000

14.436.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

10.930.000

11.820.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

9.827.000

10.717.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

9.354.000

10.244.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

8.724.000

9.614.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

8.330.000

9.220.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.666.000

6.556.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

5.020.000

5.910.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

4.358.000

5.248.000

đồng/chỉ

Lưu ý đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường. Do vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro.

Ngoài băn khoăn về chất lượng của xăng E10 thì nhiều người tiêu dùng còn thắc mắc về giá xăng E10 so với xăng khoáng RON95.

Tổng hợp tin tức 31/5: Nga cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạt nhân và nhà máy lọc dầu, ông Trump siết điều kiện đàm phán với Iran, thiên thạch gây rung chấn tại Mỹ.