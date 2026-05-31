Xuất bản ngày 31/05/2026 09:02 AM
Bút mới, xe ôm miễn phí, 'bùa may mắn' tiếp sức sĩ tử Hà Nội trong ngày thi cuối

Minh Đức
Sáng 31/5, nhiều hoạt động ý nghĩa đã tiếp thêm động lực cho sĩ tử Hà Nội trước môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Sáng 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Sau hai ngày căng mình vượt qua những bài thi quan trọng, các em đang tiến gần vạch đích của hành trình “vượt vũ môn”.

Từ sáng sớm, tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), các tình nguyện viên phường Ba Đình đã có mặt để chuẩn bị công tác hỗ trợ thí sinh. Trong màu áo xanh quen thuộc, lực lượng thanh niên tình nguyện cùng CLB Tình nguyện trẻ của trường THPT Phan Đình Phùng nhiệt tình hướng dẫn, động viên và tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử trước khi bước vào môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh.

Những tấm băng rôn đầy sắc màu cùng hàng trăm chữ ký, lời chúc từ các thế hệ học sinh THPT Phan Đình Phùng đã trở thành nguồn động viên đặc biệt, gửi gắm niềm tin và sự cổ vũ tới các sĩ tử.

“Không chỉ mang đến những lời động viên để tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh, chúng em còn chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như bút viết để hỗ trợ những trường hợp quên mang theo trước giờ vào phòng thi”, một thành viên CLB Tình nguyện trẻ THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, các tình nguyện viên còn tự tay chuẩn bị những tấm “bùa may mắn” dành tặng thí sinh. Trên đó là những lời chúc ý nghĩa, những thông điệp động viên được gửi gắm với mong muốn tiếp thêm sự tự tin và tinh thần lạc quan cho các sĩ tử trước giờ thi.

Đoàn Thanh niên phường Ba Đình còn bố trí đội xe ôm miễn phí túc trực tại điểm thi. Những chuyến xe đặc biệt này luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh như quên giấy tờ, dụng cụ học tập hay cần di chuyển gấp, góp phần giúp các em kịp thời vào phòng thi với tâm thế vững vàng nhất.

Không còn quá nhiều lo lắng như ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước vào phòng thi cuối với gương mặt rạng rỡ và tâm lý vững vàng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những lời động viên từ người thân đã tiếp thêm tự tin để các em hoàn thành kỳ thi quan trọng.

“Là môn thi cuối cùng nên tôi không đặt thêm áp lực cho con. Tôi chỉ động viên cháu giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh làm bài và phát huy hết những gì đã ôn luyện trong thời gian qua”, phụ huynh này cho biết.

Những lời dặn dò và cái ôm động viên từ gia đình đã tiếp thêm sự tự tin, giúp các thí sinh bình tĩnh bước vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau bốn năm học THCS. Sau khi hoàn thành môn Toán trong sáng nay, thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục tham gia các bài thi môn chuyên theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội vào ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

