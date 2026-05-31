Hạ chí năm 2026 vào ngày nào?

Đối với người dân Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, ngày hạ chí không chỉ là hiện tượng tự nhiên thú vị mà còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc về mặt phong thủy, tâm linh và cả sức khỏe.

Việc hiểu rõ bản chất của tiết khí này sẽ giúp chúng ta chủ động điều chỉnh lối sống, đón nhận nguồn năng lượng tích cực và bảo vệ sức khỏe một cách tối ưu.

Hạ chí 2026 diễn ra vào ngày nào? (Ảnh minh họa: Viên Minh - Minh Đức)

Hạ chí năm 2026 là ngày nào?

Theo định nghĩa của thiên văn học hiện đại, hạ chí là thời điểm Trái Đất nằm ở vị trí mà cực Bắc nghiêng tối đa về phía mặt trời. Hiện tượng này làm cho góc đón ánh sáng mặt trời lớn nhất, dẫn đến việc lượng bức xạ nhiệt nhận được tại bán cầu Bắc đạt mức cực đại.

Dưới góc nhìn của lịch âm dương phương Đông, hạ chí là tiết khí thứ 10 trong tổng số 24 tiết khí, bắt đầu ngay sau tiết Mang Chủng và kết thúc trước khi tiết tiểu thử (tiết khí thứ 11) bước sang. Đây là lúc nguồn dương khí trong tự nhiên chạm mức thịnh vượng nhất, báo hiệu giai đoạn nắng nóng gay gắt, oi bức của mùa hè đã thực sự bao trùm.

Do quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời có sự chênh lệch nhỏ qua từng năm, ngày bắt đầu tiết hạ chí không cố định hoàn toàn theo Dương lịch nhưng thường rơi vào khoảng ngày 21/6 hoặc ngày 2/6.

Trong năm 2026, ngày Hạ chí sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 21/6 Dương lịch (tức ngày 7/5 Âm lịch).

Vào đúng ngày này, các nước ở bán cầu Bắc sẽ trải qua một hiện tượng vô cùng đặc biệt là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm. Ánh sáng mặt trời xuất hiện từ rất sớm và tắt muộn, tạo cảm giác ngày trôi qua chậm hơn, trong khi bóng tối của ban đêm lại lướt qua vô cùng nhanh chóng.

Ngày 21/6 Dương lịch là thời điểm diễn ra hạ chí năm 2026. (Ảnh: Viên Minh - Minh Đức)

Đặc điểm tiết hạ chí

Khi tiết hạ chí bắt đầu, sự thay đổi của thiên nhiên và khí hậu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết trên khắp các vùng miền. Đặc trưng lớn nhất của giai đoạn này là nền nhiệt độ tăng cao, không khí oi bức, nóng nực do lượng nhiệt tích tụ từ ánh nắng mặt trời kéo dài suốt cả ngày.

Sự bốc hơi nước diễn ra mạnh mẽ từ các sông hồ, biển cả kết hợp với các khối khí nóng di chuyển tạo nên những hình thái thời tiết tương đối cực đoan. Người dân sẽ thường xuyên đối mặt với những trận mưa rào đổ xuống bất chợt, những cơn bão mùa hè đi kèm sấm chớp, dông tố dữ dội nhưng lại nhanh tạnh.

Trong nông nghiệp và tự nhiên, đây là thời kỳ các loài thực vật, cây trồng bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ nhất nhờ nguồn ánh sáng và nguồn nước dồi dào. Tuy nhiên, cái nóng gay gắt cũng là môi trường lý tưởng cho các loại sâu bệnh, côn trùng gây hại phát triển và lây lan nhanh chóng.

Đối với con người, sự thay đổi đột ngột giữa nắng nóng đỉnh điểm và những cơn mưa rào bất chợt rất dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, mệt mỏi, làm suy giảm hệ miễn dịch nếu không có biện pháp phòng ngừa và chăm sóc cơ thể đúng cách.

Ngày hạ chí thường nắng nóng cực điểm, gây mệt mỏi cho người già và trẻ nhỏ. (Ảnh: Viên Minh - Minh Đức)

Những việc nên làm trong ngày hạ chí

Để thích nghi hoàn hảo với sự chuyển biến mạnh mẽ của vũ trụ trong ngày Hạ chí, việc chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt và chăm sóc bản thân là điều vô cùng cần thiết.

Nghỉ ngơi đầy đủ

Do thời điểm này ngày dài hơn đêm và dương khí đạt đỉnh, bạn nên tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt ngủ muộn một chút và thức dậy sớm hơn vào buổi sáng để hòa nhịp với ánh sáng tự nhiên.

Một giấc ngủ trưa ngắn từ 10 - 30 phút sẽ là liều thuốc đại bổ, giúp tái tạo năng lượng, giảm bớt sự mệt mỏi và giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo suốt cả buổi chiều oi bức.

Ăn uống khoa học

Về mặt dinh dưỡng, chế độ ăn uống ngày Hạ chí cần ưu tiên hàng đầu các món ăn có tính thanh nhiệt, giải độc và bù nước cho cơ thể. Bạn nên hạn chế tối đa các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ hay đồ chiên nướng vì chúng dễ làm tích tụ nội nhiệt, gây nóng trong người và ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Thay vào đó, việc bổ sung các loại rau xanh thanh mát như rau má, mồng tơi, mướp đắng cùng các loại quả mọng nước như dưa hấu, cam, bưởi sẽ giúp cân bằng cơ thể hiệu quả.

Đừng quên uống đủ nước mỗi ngày, có thể thay thế một phần nước lọc bằng nước đậu đen rang, nước trà xanh hoặc nước râu ngô để hỗ trợ quá trình thải độc.

Tại một số nước châu Á như Trung Quốc, phong tục ăn mỳ vào ngày hạ chí đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu với câu thành ngữ quen thuộc là: "đông chí ăn sủi cảo, hạ chí ăn mỳ".

Người ta tin rằng việc thưởng thức một bát mỳ thanh mát vào ngày này không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn tượng trưng cho sự trường thọ, sợi mỳ dài mang ý nghĩa cầu mong cuộc sống luôn suôn sẻ, bền vững.

Dọn dẹp nhà cửa

Bên cạnh sức khỏe thể chất, việc thanh lọc không gian sống và nuôi dưỡng tinh thần cũng quan trọng không kém trong ngày này. Bạn nên dành thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, mở cửa đón gió vào sáng sớm hoặc chiều muộn để lưu thông không khí, xua tan những năng lượng ứ đọng, cũ kỹ.

Việc giữ cho tâm trạng luôn bình hòa, vui vẻ, tránh nóng giận hay tranh cãi với người khác trong ngày dương khí cực thịnh này sẽ giúp bạn bảo toàn năng lượng tích cực, thu hút may mắn và sự an yên cho bản thân cùng gia đình.