Mua quà gì tặng con, cháu mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6?

1/6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi và bắt đầu kỳ nghỉ hè nên là ngày được trẻ em mong đợi, không chỉ vì đây là dịp được vui chơi thỏa thích, được trở thành trung tâm của sự yêu chiều mà còn được nhận những món quà hấp dẫn. Mua gì làm quà tặng Tết Thiếu nhi là câu hỏi khiến không ít người lớn đau đầu.

Gợi ý mua quà Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Dưới đây là gợi ý những món quà tặng hấp dẫn và phù hợp để tặng trẻ em trong dịp Tết Thiếu nhi.

Đồ chơi máy ảnh kỹ thuật số mini

Trong thời đại công nghệ số, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số mini được thiết kế riêng cho trẻ em đang trở thành món quà xu hướng được săn đón nhiều nhất. Thay vì để con dán mắt vào màn hình điện thoại một cách thụ động, một chiếc máy ảnh nhỏ gọn với lớp vỏ silicone chống va đập, chống sụt pin sẽ biến các em thành những "nhiếp ảnh gia nhí" thực thụ.

Món đồ chơi này sở hữu giao diện vô cùng đơn giản, tích hợp sẵn các bộ lọc màu và khung hình vui nhộn, giúp trẻ tự do ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu dưới góc nhìn trong trẻo của riêng mình. Qua từng khung hình về hàng cây, chú mèo nhỏ hay nụ cười của cha mẹ, trẻ không chỉ được rèn luyện khả năng quan sát tỉ mỉ, tư duy bố cục mà còn học cách lưu giữ, trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc sống xung quanh.

Máy ảnh mini là lựa chọn mới mẻ của nhiều phụ huynh. (Ảnh: MyKingdom)

Xe điện tự cân bằng thông minh (Hoverboard)

Nếu muốn tìm kiếm một món quà mang đậm tính công nghệ và có sức hút tuyệt đối với các bạn nhỏ năng động, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học và trung học, thì một chiếc xe điện tự cân bằng thông minh chính là câu trả lời. Khác với các dòng xe truyền thống, món đồ chơi này mang lại trải nghiệm di chuyển cực kỳ phấn khích khi trẻ phải học cách điều khiển hướng đi, tốc độ hoàn toàn bằng cảm biến trọng lực thông qua đôi chân và cơ thể.

Việc làm chủ một thiết bị công nghệ hiện đại, lướt đi mượt mà trên các khoảng sân rộng hay quảng trường giúp các em rèn luyện khả năng phản xạ nhanh nhạy và sự khéo léo của cơ thể. Nhiều dòng xe hiện nay còn tích hợp cả đèn LED rực rỡ và loa Bluetooth để phát nhạc, biến mỗi vòng xe của trẻ thành một màn trình diễn đầy tự tin, cá tính trong những buổi chiều lộng gió của mùa hè.

Sách và truyện tranh

Sách luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trên hành trình khôn lớn của mỗi đứa trẻ. Thay vì những món đồ chơi công nghệ dễ gây nghiện, một cuốn sách phù hợp với lứa tuổi sẽ mở ra trước mắt các em cả một thế giới tri thức bao la và kích thích trí tưởng tượng phong phú.

Đối với các bé mầm non, những cuốn sách tương tác như sách lật mở, sách nổi 3D hay sách âm thanh sẽ mang lại sự thích thú tột cùng. Trong khi đó, các em học sinh tiểu học và trung học lại dễ bị lôi cuốn bởi truyện ngụ ngôn, sách hạt giống tâm hồn, hoặc các bộ sách bách khoa toàn thư khám phá khoa học vũ trụ.

Tặng sách, truyện tranh không chỉ là tặng kiến thức, mà còn là cách cha mẹ khéo léo rèn luyện thói quen đọc và tư duy chủ động cho con ngay từ thu nhỏ.

Sách, truyện giáo dục luôn là món quà được nhiều em nhỏ yêu thích. (Ảnh: Đường sách TP.HCM)

Bộ đồ chơi lắp ráp

Không phải ngẫu nhiên mà những mảnh ghép Lego nhỏ bé lại có sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới. Món quà này đòi hỏi các em phải vận dụng cả sự kiên nhẫn, tư duy logic lẫn đôi bàn tay khéo léo để biến những viên gạch rời rạc thành một tòa lâu đài nguy nga, một con tàu vũ trụ hay một thành phố thu nhỏ.

Quá trình mày mò lắp ráp giúp kích thích não bộ phát triển và rèn luyện tính kiên trì, khả năng giải quyết vấn đề của trẻ. Hơn thế nữa, sau khi hoàn thành tác phẩm, niềm vui tự tay tạo nên một điều gì đó ý nghĩa sẽ mang lại cho các em sự tự tin lớn lao vào bản thân.

Bộ dụng cụ vẽ

Nếu nhận thấy con mình luôn hào hứng với những màu sắc và thích tô vẽ lên mọi bức tường trong nhà, thì bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp chính là món quà 1/6 hoàn hảo nhất. Một hộp màu sáp, màu nước pha sẵn kết hợp cùng bảng vẽ và những trang giấy trắng tinh sẽ là nơi để con tự do phác họa thế giới nội tâm của mình.

Bên cạnh đó, các bộ đất sét tự khô, bộ làm vòng tay hạt cườm hay xếp giấy Origami cũng là lựa chọn tuyệt vời. Những hoạt động nghệ thuật này giúp xoa dịu tâm trí, nuôi dưỡng trí thông minh cảm xúc và giúp các em học cách trân trọng cái đẹp xung quanh.

Xe đạp hoặc xe trượt Scooter

Sau một năm học bận rộn với sách vở, mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ em giải phóng năng lượng và phát triển thể chất. Một chiếc xe đạp thể thao hoặc một chiếc xe trượt Scooter với màu sắc bắt mắt sẽ là động lực to lớn kéo các em ra khỏi màn hình TV hay máy tính bảng để hòa mình vào thiên nhiên.

Việc tập xe giúp trẻ tăng cường sức bền, sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và phản xạ linh hoạt trước các tình huống. Mỗi buổi chiều đạp xe quanh công viên cùng bạn bè hay cha mẹ chắc chắn sẽ trở thành những ký ức tuổi thơ vô cùng tươi đẹp và khỏe mạnh.

Với chiếc xe Scooter, các bé được thỏa thích vui chơi năng động ngoài trời. (Ảnh: iStock)

Đồ chơi nhập vai hướng nghiệp

Trẻ em luôn có xu hướng bắt chước người lớn và mơ ước về những nghề nghiệp tương lai khi lớn lên. Những bộ đồ chơi nhập vai như bộ dụng cụ bác sĩ, vali nấu ăn, hộp đồ nghề kỹ sư hay bộ đồ chơi siêu thị sẽ giúp các em thỏa mãn trí tò mò ấy.

Thông qua việc hóa thân thành các nhân vật khác nhau, trẻ không chỉ học được cách thấu hiểu, sẻ chia và giao tiếp xã hội mà còn sớm bộc lộ những năng khiếu, sở thích cá nhân. Đây là phương pháp giáo dục trực quan sinh động giúp nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời của con một cách tự nhiên nhất.

Đồ chơi khoa học Stem

Đối với những cô cậu bé luôn miệng hỏi "tại sao" trước mọi hiện tượng trong cuộc sống, các bộ đồ chơi khoa học Stem sẽ là câu trả lời không thể tuyệt vời hơn. Các món quà như kính hiển vi mini tự chế, bộ nuôi tinh thể, bộ lắp ráp robot chạy bằng năng lượng mặt trời hay bộ thí nghiệm hóa học an toàn sẽ biến căn phòng của con thành một phòng thí nghiệm thu nhỏ.

Trẻ sẽ được tự tay làm thí nghiệm, quan sát kết quả và hiểu được nguyên lý hoạt động của thế giới tự nhiên. Món quà này khơi dậy niềm đam mê khoa học và định hình tư duy phản biện cho các em từ rất sớm.

Các em bé đam mê khoa học sẽ đặc biệt thích đồ chơi Stem. (Ảnh minh họa: Crown Kiddo)

Đồ dùng học tập thiết kế độc đáo

Dù ngày 1/6 là bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng một chiếc ba lô mới hay một hộp bút thông minh với hình ảnh các nhân vật hoạt hình yêu thích vẫn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với trẻ nhỏ. Món quà này như một phần thưởng khích lệ cho những nỗ lực của con trong năm học vừa qua, đồng thời tạo tâm lý háo hức, mong chờ ngày tựu trường sắp tới.

Cha mẹ có thể chọn những chiếc ba lô chống gù lưng để bảo vệ vóc dáng cho con, đi kèm một bộ văn phòng phẩm xinh xắn để con có thêm cảm hứng học tập và sắp xếp đồ đạc cá nhân ngăn nắp.

Quần áo

Trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều yêu thích việc được diện những bộ quần áo mới, đặc biệt là trong các dịp lễ hội hay đi du lịch cùng gia đình. Một chiếc váy công chúa bồng bềnh cho bé gái hay một bộ quần áo thể thao năng động cho bé trai sẽ làm các con vui sướng diện ngay vào người để khoe với mọi người.

Khi chọn quần áo làm quà tặng, cha mẹ nên ưu tiên những chất liệu vải cotton thấm hút mồ hôi tốt, mềm mại và có phom dáng thoải mái để trẻ dễ dàng vận động, chạy nhảy dưới thời tiết oi bức của mùa hè.

Trò chơi board game

Nếu muốn tìm kiếm một món quà có thể kéo tất cả các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn, thì các trò chơi board game như cờ tướng, cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, mèo nổ hay Uno là lựa chọn không thể bỏ qua. Thay vì mỗi người ôm một chiếc điện thoại, cả nhà có thể cùng ngồi lại vào những buổi tối cuối tuần, cùng tung xúc xắc và trải qua những tràng cười sảng khoái.

Những trò chơi này không chỉ mang tính giải trí cao mà còn dạy cho trẻ cách chấp nhận thất bại, tinh thần đồng đội và tư duy nhạy bén.

Những đồ chơi boardgame giúp trẻ kết nối với cha mẹ. (Ảnh: Đường sách TP.HCM)

Trải nghiệm ngoài trời

Đôi khi, món quà tuyệt vời nhất không nhất thiết phải là một vật chất hữu hình có thể cầm nắm được. Một chuyến du lịch về vùng biển xanh cát trắng, một ngày cắm trại trong rừng ngoại ô, hay đơn giản là một buổi chiều đi công viên nước và vườn bách thú sẽ là món quà vô giá đối với mọi đứa trẻ.

Những trải nghiệm thực tế, những bài học từ thiên nhiên hoang dã và thời gian trọn vẹn bên cha mẹ chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho sự phát triển tâm hồn của con. Ký ức về ngày 1/6 tràn ngập tiếng cười và sự tự do sẽ theo con suốt những năm tháng trưởng thành sau này.

Mỗi đứa trẻ là một cá tính riêng biệt với những sở thích và mong muốn khác nhau. Giá trị của món quà ngày Quốc tế Thiếu nhi không nằm ở số tiền cha mẹ bỏ ra, mà nằm ở sự thấu hiểu và tình yêu thương gửi gắm vào đó. Một món quà phù hợp nhất để mang lại niềm vui trọn vẹn cho con yêu, giúp các em có ngày lễ thật ý nghĩa và mùa hè rực rỡ đáng nhớ.