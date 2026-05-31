Xuất bản ngày 31/05/2026 09:02 AM
Mãn nhãn những ‘thảm ớt’ đỏ rực trên miền xứ cát Gia Lai

Nguyễn Gia
(VTC News) -

Dưới nắng như thiêu đốt của dải đất ven biển Gia Lai, người trồng ớt miệt mài phơi mẻ ớt cuối vụ, tạo thành “thảm ớt” đỏ rực dọc theo miền cát.

Các vùng biển Gia Lai những ngày cuối tháng 5 nắng như thiêu đốt, nung nóng những triền cát mịn. Đây là thời điểm người nông dân tại các xã như như An Lương, Phù Mỹ Đông tranh thủ phơi ớt dọc theo các con đường, các miền cát ven biển.

Trên những triền cát, những cánh đồng, mẻ ớt đỏ đang phơi như "rực lửa".

Ớt tại các vùng này nổi tiếng cay, thơm, nồng, hái về không chỉ bán tươi tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc. Mà người dân nơi đây còn phơi ớt bán khô.

Những thảm ớt phơi nắng, đỏ rực trải dài bốc lên mùi cay nồng, đậm, đặc trưng của giống ớt miền biển.

Ghi nhận những ngày qua, các vùng ven biển Gia Lai có nhiệt độ ngoài trời từ 37-38 độ C, việc phơi ớt giữa nắng như thiêu đốt là một lợi thế nhưng lại là một hành trình vất vả, mồ hôi cay mắt của người nông dân.

Người nông dân phải phơi nắng nhiều giờ để canh đều tay, lật giở, cào đảo liên tục để quả ớt khô đều mà không bị cháy bầm hay mất màu.

Để có được mẻ ớt chín khô, đạt chất lượng, người nông dân xã Phù Mỹ Đông, An Lượng phải trải qua hành trình "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" và chịu đựng sự cay nồng đậm đặc của ớt.

Không chỉ giai đoạn thu hoạch, nỗi vất vả bắt đầu từ giai đoạn ươm cây, làm đất, tưới nước cho đến khi cây ra hoa, kết trái. Chăm ớt như chăm con mọn, chỉ cần một đợt bọ trĩ hay sương muối biển là coi như trắng tay.

Miền cát biển cằn cỗi ngỡ chẳng loài cây nào chịu nổi cái bỏng rát của mùa khô, gió mặn biển cả lại là điều kiện lý tưởng cho giống ớt chỉ thiên, ớt sừng phát triển, khiến nghề trồng ớt ở đây trở nên nổi tiếng.

Theo anh Nguyễn Văn Tý, người trồng ớt tại xã An Lương chia sẻ, một vụ ớt ở xứ cát thường bắt đầu vào tháng 10 - 11, trải qua thời gian chăm sóc thường sẽ thu hoạch sau khoảng 5-6 tháng.

"Hiện giá ớt mà thương lái thu mua giảm mạnh so với năm ngoái, chỉ khoảng 15.000 - 20.000 đồng cho 1 ký tươi, 80.000 - 90.000 đồng cho 1 ký khô. Trồng ớt cực lắm, nhưng nó là cái nghiệp, cái phao cứu sinh của dân xứ cát này mỗi mùa giáp hạt.", anh Tý chia sẻ.

Theo các hộ dân, mức giá hiện tại chỉ là mức giá "dễ thở", giúp họ thu hồi được vốn phân bón, công cán và không còn dư nhiều để tích lũy, tái đầu tư cho vụ sau.

Trải qua bao thăng trầm "được mùa mất giá", những ruộng ớt vẫn được duy trì nhờ sự chịu thương chịu khó của những con người miền biển Gia Lai.

