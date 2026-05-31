Cách làm canh đậu phụ mềm mịn, giàu protein tốt cho người cao tuổi

(VTC News) -

Theo “Hướng dẫn Dinh dưỡng dành cho Người cao tuổi Trung Quốc (2022)”, khả năng tổng hợp protein của cơ thể có xu hướng suy giảm theo tuổi tác.

Nếu chế độ ăn thiếu protein trong thời gian dài, người cao tuổi có thể bị mất cơ, suy giảm chức năng miễn dịch và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc bổ sung đủ protein thông qua thực phẩm hằng ngày là điều cần thiết.

Người cao tuổi cần bổ sung protein chất lượng cao để duy trì khối cơ và tăng cường thể lực (Ảnh: Shutterstock)

Người cao tuổi nên ưu tiên 4 thực phẩm giàu protein

Trứng: Là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và nhiều dưỡng chất cần thiết.

Sữa: Bổ sung protein, canxi và các vi chất có lợi cho sức khỏe xương.

Đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành: Là nguồn protein thực vật dồi dào, phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Cá: Cung cấp protein dễ hấp thu và các chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cách nấu canh đậu phụ mềm mịn giàu protein

Nguyên liệu: đậu phụ non, thịt nạc, hành khô, hành lá, gia vị, nước tương, bột năng.

Đậu phụ là một trong những nguồn cung cấp protein cho cơ thể (Ảnh: Shutterstock)

Cách làm:

Bước 1: Đậu phụ non cắt thành miếng vuông vừa ăn

Bước 2: Thịt nạc thái mỏng, ướp với nước tương và chút bột năng trong 5 phút.

Bước 3: Phi phần đầu hành lá, hành khô cho thơm, cho thịt vào xào săn.

Bước 4: Thêm lượng nước vừa ăn, đun sôi rồi cho đậu phụ vào, nấu nhỏ lửa khoảng 8 phút.

Bước 5: Nêm gia vị, cho chút bột năng pha loãng để tạo độ sánh nhẹ cho món canh, rắc hành lá lên trên rồi tắt bếp.

Canh đậu phụ mềm mịn, vị ngọt thanh tự nhiên, giàu protein, dễ tiêu hóa, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Người mắc bệnh thận hoặc đang áp dụng chế độ ăn đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi điều chỉnh lượng protein trong khẩu phần ăn.

Thu Hiền