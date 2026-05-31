Nụ cười xen nước mắt tiếc nuối của sĩ tử Hà Nội sau môn thi cuối lớp 10

10h sáng 31/5, khi tiếng trống kết thúc môn Toán vang lên, các thí sinh bước ra khỏi cổng trường với những cảm xúc đan xen. Người rạng rỡ vì làm bài thuận lợi, người trầm ngâm vì chưa đạt kỳ vọng.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi dưới cái nắng oi bức, hồi hộp ngóng con sau môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 .

Bước ra khỏi phòng thi đầu tiên với tâm trạng khá thoải mái, em Tống Vũ Dũng, học sinh Trường THCS Xuân La, cho biết đề thi Toán năm nay vừa sức. Dù mất khá nhiều thời gian cho câu hình học, nam sinh vẫn hoàn thành tốt các phần còn lại và tự tin đạt khoảng 9 điểm. “Em bị mất nhiều thời gian ở bài hình, nhưng phần đại số khá phù hợp với những gì được ôn tập. Với kết quả làm bài hôm nay, em tin mình có thể đỗ nguyện vọng 1”, Vũ Dũng chia sẻ.

“Em làm hết câu B phần hình học thì còn khoảng 55 phút. Phần nâng cao em làm trong khoảng 10 phút, nhưng câu C hình học em không làm được. Dù vậy, em khá hài lòng với bài làm của mình và tự tin đạt khoảng 9,5 điểm”, em Lê Đức Hoàng (THCS Phan Chu Trinh) chia sẻ.

Khi cánh cổng trường mở ra, các thí sinh lần lượt bước ra khỏi điểm thi trong vòng tay chờ đợi của phụ huynh. Những cái ôm, lời hỏi han cùng tiếng reo hò chúc mừng vang lên khắp khu vực trước cổng trường, xua tan phần nào áp lực sau những ngày thi căng thẳng.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm siết chặt từ người thân giúp các thí sinh giải tỏa áp lực, khép lại kỳ thi với nhiều cảm xúc.

Không ít thí sinh đã bật khóc vì tiếc nuối khi bài làm chưa đạt như kỳ vọng.

Ngay khi vừa bước qua cổng trường, một thí sinh không giấu được cảm xúc đã bật khóc, òa vào lòng bố. Người bố ôm chặt và nhẹ nhàng động viên, nhắc con rằng điều quan trọng nhất là đã nỗ lực hết mình trong suốt kỳ thi.

Nhiều thí sinh khác cũng lặng lẽ bước ra khỏi điểm thi với đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt tiếc nuối khi bài thi không đạt được kết quả như mong đợi, khép lại kỳ thi với những cảm xúc khó gọi thành tên.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. 123.673/124.082 thí sinh dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng củakỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,67%; 409 thí sinh vắng mặt.

Buổi thi môn Toán ghi nhận 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.

Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.