Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đưa trẻ đi chơi đâu tại TP.HCM?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đang đến gần, đây là cơ hội tuyệt vời để các bậc phụ huynh bù đắp cho con trẻ sau một năm học tập căng thẳng. TP.HCM sôi động có rất nhiều điểm vui chơi giải trí, và phụ huynh thường muốn tìm kiếm một không gian vừa đem lại sự vui thích cho trẻ nhỏ vừa đảm bảo an toàn và mát mẻ trong những ngày hè oi bức.

Địa điểm vui chơi Tết Thiếu nhi phù hợp trẻ nhỏ tại TP.HCM

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết đưa con đi đâu, hãy tham khảo 7 gợi ý địa điểm vui chơi đa dạng từ thiên nhiên, vận động cho đến trí tuệ dưới đây để mang lại cho bé một ngày lễ trọn vẹn và ý nghĩa.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Nằm ngay trục đường trung tâm Quận 1 cũ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn là điểm đến kinh điển nhưng chưa bao giờ giảm đi sức hút đối với các thế hệ trẻ em. Với không gian rộng lớn được che phủ bởi hàng ngàn cây cổ thụ trăm tuổi, nơi đây sở hữu bầu không khí trong lành, mát mẻ hiếm hoi giữa lòng đô thị.

Đây là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động vật hoang dã, giúp trẻ nhỏ tận mắt chứng kiến những loài thú vốn chỉ thấy qua sách báo hay màn hình nhỏ.

Đến với Thảo Cầm Viên trong ngày 1/6, các bé không chỉ được đi dạo dưới bóng râm mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác thú vị. Trẻ có thể tự tay cho voi, hươu cao cổ ăn dưới sự hướng dẫn của nhân viên vườn thú, hoặc tham quan khu vườn thú thiếu nhi – nơi quy tụ những loài vật hiền lành, thân thiện. Bên cạnh đó, khu vực trò chơi vận động và hồ bơi thiếu nhi ngoài trời cũng là những điểm cộng lớn, giúp các bé thỏa sức vui đùa và giải tỏa cái nóng ngày hè.

Đến Thảo Cầm Viên, các em nhỏ có thêm nhiều kiến thức về động vật và thiên nhiên. (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn)

Công viên Văn hóa Đầm Sen

Tọa lạc tại Quận 11 cũ, Công viên Văn hóa Đầm Sen là một trong những trung tâm giải trí lâu đời và quy mô bậc nhất TP.HCM. Nơi đây sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên sông nước, cây xanh với hệ thống trò chơi phong phú, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ các em bé nhỏ cho đến thanh thiếu niên.

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đầm Sen thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như diễu hành rực rỡ, biểu diễn xiếc, ảo thuật và các sân chơi tương tác có thưởng. Các bạn nhỏ sẽ được thỏa thích trải nghiệm các trò chơi nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ, xe lửa cổ tích, hoặc khám phá thế giới băng giá tại Băng Đăng. Đặc biệt, khu vực Đầm Sen Nước bên cạnh với các máng trượt và hồ tạo sóng lộng gió luôn là điểm đến lý tưởng nhất để các bé giải nhiệt, vẫy vùng trong làn nước mát lạnh giữa buổi chiều hè.

Công viên Văn hóa Đầm Sen có đa dạng các hoạt động để gia đình lựa chọn. (Ảnh: Công viên Văn hóa Đầm Sen)

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Nằm ở cửa ngõ phía Đông thành phố (Quận 9 cũ), Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên mang đến một không gian vui chơi mang đậm màu sắc lịch sử, truyền thuyết dân gian Việt Nam được tái hiện qua các công trình kiến trúc hoành tráng. Đây không chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn giúp khơi dậy lòng tự hào và hiểu biết về cội nguồn cho các thế hệ mầm non.

Điểm nhấn thu hút trẻ nhỏ nhất tại Suối Tiên chính là Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, hồ bơi nước mặn nhân tạo khổng lồ được bao bọc bởi những dãy núi nhân tạo kỳ vĩ, mang lại cảm giác như đang đi tắm biển ngay trong lòng thành phố. Bên cạnh đó, các bé còn được tham quan Vương quốc cá sấu với hàng ngàn thành viên, khám phá lâu đài phép thuật hay thưởng thức các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, diễu hành đường phố sôi động được thiết kế riêng cho ngày lễ thiếu nhi.

Vào ngày 1/6, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên thường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên)

Khu tổ hợp vui chơi hướng nghiệp

Đối với các bé từ 4 đến 12 tuổi, các khu vui chơi giáo - trí hướng nghiệp như Vietopia hay KizCiti luôn có một sức hút đặc biệt. Khác với những khu vui chơi giải trí thông thường, nơi đây được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ bệnh viện, tòa soạn báo, đài truyền hình, sở cứu hỏa, sân bay và ngân hàng.

Tại đây, các bé sẽ được hóa thân vào các ngành nghề mơ ước như bác sĩ, lính cứu hỏa, phi công, người mẫu hay kỹ sư. Trải nghiệm này không chỉ mang lại niềm vui đơn thuần mà còn giúp trẻ học cách tự lập, hiểu được giá trị của lao động khi tự mình kiếm tiền "đồng tiền ảo" và quản lý chi tiêu.

Trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các khu hướng nghiệp thường tăng cường các hoạt động kịch nghệ, diễu hành đường phố và các trò chơi tập thể, giúp kích thích tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm của trẻ một cách tự nhiên nhất.

Các em nhỏ sẽ được thực hành nhiều nghề nghiệp độc đáo. (Ảnh: Vietopia)

Đường sách TP.HCM

Đường sách TP.HCM là không gian xanh, bổ ích với các bé trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Không gian này quy tụ hàng chục gian hàng của các nhà xuất bản uy tín, mang đến cho người đọc một kho tàng tri thức khổng lồ thuộc mọi lĩnh vực.

Khác với sự ồn ào ngoài phố thị, Đường sách TP.HCM sở hữu bầu không khí yên bình, tĩnh lặng dưới những vòm cây cổ thụ rợp bóng mát. Nơi đây không chỉ là điểm hẹn lý tưởng để các gia đình đến tìm hiểu các tác phẩm hay, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc với các buổi giao lưu tác giả, ra mắt sách mới và triển lãm nghệ thuật diễn ra thường xuyên.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là điểm dừng chân tuyệt vời để nuôi dưỡng tình yêu tri thức cho bé. Nhiều gian hàng tại đây có khu vực đọc sách riêng cho thiếu nhi với thiết kế sinh động, nhiều màu sắc. Sau khi thỏa sức lựa chọn những cuốn truyện tranh hay sách kỹ năng bổ ích, cả gia đình có thể cùng nhau ngồi thư giãn tại các quán cà phê dọc con phố, nhâm nhi thức uống mát lạnh.

Ngoài chọn sách, các em cũng được tham gia các hoạt động thủ công hấp dẫn. (Ảnh: Đường sách TP.HCM)

Khu vui chơi bạt nhún Jump Arena

Đối với những bạn nhỏ hiếu động, đam mê vận động và có nguồn năng lượng dồi dào, hệ thống khu vui chơi bạt nhún trong nhà Jump Arena (có mặt tại Quận 2, Quận 7 và Gò Vấp cũ) chính là thiên đường. Tại đây, các bé được tự do bay nhảy, nhào lộn trên các tấm bạt nhún khổng lồ, tham gia thử thách leo núi nhân tạo, thử sức với đường chạy vượt chướng ngại vật Ninja Challenge hay thả mình vào những hố phao mềm mại, an toàn.

Mô hình vui chơi vận động này không chỉ mang lại những tiếng cười sảng khoái mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe thể chất, phát triển chiều cao và tăng cường khả năng thăng bằng. Toàn bộ khu vực chơi đều được bao bọc bởi đệm mút giảm chấn và có đội ngũ huấn luyện viên giám sát chặt chẽ, giúp bố mẹ hoàn toàn yên tâm khi để con tự do khám phá giới hạn của bản thân trong một môi trường an toàn tuyệt đối.