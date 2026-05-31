World Cup 2026 hôm nay 31/5: Neymar không lỡ hẹn cùng tuyển Brazil

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 31/5, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào danh sách 26 cầu thủ Canada chính thức, khả năng tham dự World Cup của Neymar và việc FBI triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội hình Canada dự World Cup 2026 mới nhất

Huấn luyện viên Jesse Marsch công bố đội hình tuyển Canada dự World Cup 2026 chính thức. Tin vui lớn nhất với người hâm mộ là đội trưởng Alphonso Davies vẫn góp mặt, qua đó xua tan những lo ngại về khả năng ngôi sao của Bayern Munich không kịp bình phục chấn thương.

Trước đó, hậu vệ cánh 25 tuổi dính chấn thương gân kheo trong trận bán kết Champions League gặp Paris Saint-Germain (PSG).

Theo HLV Marsch, Davies sẽ hội quân cùng toàn đội tại Edmonton vào ngày 31/5 để tiếp tục quá trình hồi phục. Trong khi các đồng đội tập luyện tại Charlotte (Bắc Carolina, Mỹ), Davies chủ yếu tập riêng theo giáo án của ban huấn luyện.

Alphonso Davies có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Ở vị trí thủ môn, Marsch cho biết ông gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng giữa Maxime Crepeau và Dayne St. Clair.

Một gương mặt đáng chú ý vắng mặt trong danh sách lần này là Junior Hoilett. Tiền đạo từng góp công đưa Canada đến World Cup 2022 không còn duy trì được tốc độ và phong độ ở tuổi 36, trong khi Marsch luôn đề cao lối chơi giàu tốc độ.

“Chúng tôi thực sự tin rằng đây là đội hình mạnh nhất hiện có”, HLV Jesse Marsch khẳng định. Nhà cầm quân người Mỹ thừa nhận Canada gặp không ít khó khăn vì chấn thương trong thời gian qua, nhưng nhiều cầu thủ quan trọng đã dần hồi phục và sẵn sàng trở lại.

Thủ môn: Maxime Crepeau (Orlando City SC); Owen Goodman (Crystal Palace); Dayne St. Clair (Inter Miami FC).

Hậu vệ: Moïse Bombito (OGC Nice); Derek Cornelius (Olympique de Marseille); Alphonso Davies (Bayern Munich); Luc de Fougerolles (Fulham); Alistair Johnston (Glasgow Celtic); Alfie Jones (Middlesbrough); Richie Laryea (Toronto FC); Niko Sigur (Hajduk Split); Joel Waterman (Chicago Fire).

Tiền vệ: Ali Ahmed (Norwich City); Tajon Buchanan (Villarreal CF); Mathieu Choiniere (Los Angeles FC); Stephen Eustaquio (FC Porto); Marcelo Flores (Tigres UANL); Ismaël Koné (Sassuolo Calcio); Liam Millar (Hull City); Jonathan Osorio (Toronto FC); Nathan Saliba (Anderlecht); Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC).

Tiền đạo: Jonathan David (Juventus); Promise David (Royale Union Saint-Gilloise); Cyle Larin (RCD Mallorca); Tani Oluwaseyi (Villarreal CF).

FBI lập lực lượng đặc nhiệm chống UAV

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống máy bay không người lái (UAV) nhằm bảo đảm an ninh cho World Cup 2026, trong bối cảnh giới chức ngày càng lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trên lãnh thổ Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) thành lập lực lượng đặc nhiệm chống máy bay không người lái để bảo vệ người hâm mộ tại World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Các cơ quan an ninh cảnh báo những phần tử cực đoan có thể sử dụng máy bay không người lái để nhắm vào các sân vận động và khu vực tập trung đông người, gây thương vong lớn trong thời gian diễn ra giải đấu.

Để đối phó với mối đe dọa này, FBI đang phối hợp huấn luyện đặc vụ liên bang cùng lực lượng cảnh sát tại New York, New Jersey, Miami và Los Angeles.

Ông Devin Kowalski, Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách Nhóm Ứng phó Sự cố Nghiêm trọng, cho biết các sự kiện quy mô lớn hiện nay đều phải tính đến nguy cơ từ máy bay không người lái.

“Mọi sự kiện lớn, từ các trận đấu World Cup cho đến lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, đều đối mặt với thách thức an ninh trên không. Người dân có quyền kỳ vọng bầu trời phía trên các sự kiện đó được giám sát chặt chẽ”, ông nói.

HLV Brazil xác nhận Neymar vẫn sẽ dự World Cup

HLV Carlo Ancelotti khẳng định Neymar vẫn sẽ góp mặt trong đội tuyển Brazil tại World Cup 2026, bất chấp việc tiền đạo này đang gặp vấn đề ở bắp chân.

Phát biểu tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển Brazil ở Teresopolis, nhà cầm quân người Italy cho biết ngôi sao của Santos đang hồi phục tích cực và sẽ không bị loại khỏi danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup.

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar vẫn sẽ tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

"Neymar sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể kịp bình phục để ra sân ở trận mở màn gặp Morocco. Nếu chưa sẵn sàng, cậu ấy nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận thứ hai gặp Haiti", HLV Carlo Ancelotti nói.

Chiến lược gia 66 tuổi cũng nhấn mạnh ông hoàn toàn tin tưởng vào danh sách đã lựa chọn và không có ý định thay đổi nhân sự vào phút chót. "Chắc chắn 26 cầu thủ này sẽ tham dự World Cup", HLV Ancelotti khẳng định.