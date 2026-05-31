Thí sinh TP.HCM hồi hộp trước kỳ thi vào lớp 10

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin dự thi trước khi bước vào kỳ thi ngày mai (1/6).
Chị Mã Ngọc Hiền cho biết: "Con nhà tôi học lực khá nhưng tôi vẫn hồi hộp và lo lắng. Sáng nay, cả nhà dậy sớm động viên tinh thần con và đưa con đến điểm thi làm thủ tục sớm vì sợ trời mưa, kẹt xe bị trễ giờ".
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM. Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.
