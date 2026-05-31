Xử phạt người đăng tin 'nắng nóng thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng'

Ngày 31/5, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Trần Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng với ông N.H.Đ. (SN 1979, trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan Công an làm việc ông N.H.Đ. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trước đó, Công an xã Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook "Chợ sạch" đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung phản ánh việc "thóc phơi ngoài trời bị nổ thành bỏng", thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người sử dụng mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận sử dụng hình ảnh được lấy từ mạng xã hội, sau đó ghép với hình ảnh cá nhân đăng lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung ông đăng tải không phản ánh sự việc có thật, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông N.H.Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Ảnh phơi thóc nổ thành bỏng là ảnh giả nhằm câu like, kiếm tương tác.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Đồng thời kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.

Người dân không đăng tải, phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.