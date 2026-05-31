Xử phạt người đăng tin 'nắng nóng thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng'

Ngày 31/5, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an xã Trần Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng với ông N.H.Đ. (SN 1979, trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Trước đó, Công an xã Trần Phú phát hiện tài khoản Facebook "Chợ sạch" đăng bài viết kèm hình ảnh với nội dung phản ánh việc "thóc phơi ngoài trời bị nổ thành bỏng", thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người sử dụng mạng xã hội.
Tại cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận sử dụng hình ảnh được lấy từ mạng xã hội, sau đó ghép với hình ảnh cá nhân đăng lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung ông đăng tải không phản ánh sự việc có thật, gây hiểu nhầm cho người đọc.
Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông N.H.Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Đồng thời kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.
Người dân không đăng tải, phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, và thời gian qua không ít người đã bị xử phạt với mức phổ biến là 7,5 triệu đồng. Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7 tới, người dùng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
Ngoài trách nhiệm giám sát, phát hiện của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần tự bảo vệ môi trường mạng trong sạch bằng việc phản ánh, báo cáo các trường hợp cố tình cung cấp, phát tán tin giả.
Riêng với hình ảnh, video do AI tạo ra, Điều 11 Luật Trí tuệ nhân tạo quy định bắt buộc gắn dấu hiệu nhận biết (dán nhãn) nếu có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực. Trường hợp cố tình không dán nhãn mà vi phạm quy định, mức xử phạt hành chính tối đa có thể lên đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, tùy thuộc vào mức độ rủi ro, mục đích phát tán và hậu quả.
