Mâm lễ cúng lễ Phật đản tại nhà gồm những gì?

Lễ Phật đản là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo, mang ý nghĩa thiêng liêng đối với hàng triệu tăng ni, Phật tử trên khắp thế giới. Đây không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh mà còn là cơ hội để thực hành từ bi hỉ xả và những lời dạy của ngài để đạt tới an lạc trong cuộc sống của chính mình và hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.

Theo truyền thống Phật giáo, ngày Đức Phật đản sinh được kỷ niệm vào Rằm tháng Tư âm lịch hằng năm. Trong dịp này, nhiều gia đình Phật tử tổ chức lễ cúng tại gia với không khí trang nghiêm, thành kính nhằm tưởng nhớ công đức của Đức Phật và nuôi dưỡng đời sống tâm linh.

Theo Thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 17/5 đến ngày 31/5/2026, tương ứng từ ngày 1/4 đến ngày 15/4 âm lịch. Trong đó, Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 31/5 (tức ngày 8/4 đến ngày 15/4 âm lịch). Ngày chính lễ được cử hành vào Chủ nhật, ngày 31/5, đúng ngày Rằm tháng Tư âm lịch.

Việc ngày chính lễ rơi vào cuối tuần tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo Phật tử và các gia đình tham gia các hoạt động tín ngưỡng, thực hiện các nghi thức tâm linh tại nhà cũng như tại chùa. Trong không khí ấy, việc chuẩn bị một mâm lễ cúng Phật đản chu đáo được xem là cách thể hiện lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những mong ước tốt đẹp về bình an, hạnh phúc cho gia đình và xã hội.

Mâm lễ cúng Phật đản tại nhà cần có những gì?

Trong lễ cúng Phật đản, các lễ vật được chuẩn bị không đặt nặng giá trị vật chất mà đề cao sự thanh tịnh và lòng thành của người dâng lễ.

Trước hết là hoa cúng. Hoa tươi không chỉ giúp không gian thờ tự thêm trang nghiêm, thanh khiết mà còn thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Trong đó, hoa cúc và hoa hồng là hai loại hoa thường được lựa chọn. Hoa cúc tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ, còn hoa hồng biểu trưng cho lòng từ bi và tình thương yêu.

Hương cũng là lễ vật không thể thiếu trong ngày Phật đản. Thông thường, gia chủ thắp ba nén hương tượng trưng cho Tam bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Hương thơm lan tỏa góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, giúp người hành lễ hướng tâm thanh tịnh.

Việc cúng lễ Phật đản tại nhà cần thể hiện sự trang trọng và tôn kính, các gia đình cần lưu ý chuẩn bị mâm lễ cúng chỉn chu. (Ảnh: Nguyễn Bích Phượng)

Bên cạnh đó, trầu cau được dâng cúng như biểu tượng của lòng thành tín, sự gắn kết và giao hòa. Nước sạch cũng được chuẩn bị cẩn thận. Khi rót nước lên bàn thờ, gia chủ cần lưu ý lượng nước vừa phải, tránh để tràn ra ngoài. Sự chỉn chu trong từng chi tiết thể hiện thái độ cung kính và sự trân trọng đối với nghi lễ.

Một mâm ngũ quả với đầy đủ màu sắc cũng thường hiện diện trên bàn thờ Phật trong dịp này. Theo quan niệm truyền thống, mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành, thể hiện sự cân bằng, hài hòa của đất trời và mong ước về cuộc sống an lành, viên mãn.

Đặc biệt, mâm cỗ chay là phần lễ quan trọng trong ngày Phật đản. Việc cúng chay xuất phát từ tinh thần từ bi, tôn trọng và bảo vệ sự sống của đạo Phật. Khi lựa chọn những thực phẩm thanh khiết thay cho các món ăn từ động vật, Phật tử không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Đức Phật mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm thiện lành, giảm bớt nghiệp lực và hướng tới sự an lạc trong tâm hồn.

Do ngày Phật đản là dịp khuyến khích thực hành hạnh từ bi nên việc sát sinh thường được kiêng kỵ. Vì vậy, mâm cỗ chay trở thành phần không thể thiếu trong nghi lễ. Những món ăn chay thanh đạm, được chế biến từ nguyên liệu tươi sạch vừa thể hiện sự kính ngưỡng vừa góp phần nhắc nhở con người về lòng yêu thương đối với muôn loài.

Một mâm cơm chay cơ bản trong ngày Phật đản thường gồm xôi gấc đỏ tươi, bát canh nấm thập cẩm, đậu hũ kho nấm cùng món rau củ xào ngũ sắc. Các gia đình được khuyến khích tự tay chuẩn bị những món ăn gần gũi này để gửi gắm lòng thành kính và cầu mong bình an cho gia đạo.

Thông qua cách bày biện mâm lễ, người Phật tử không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật mà còn gửi gắm những nguyện ước về hòa bình, an lạc cho cộng đồng và toàn thể nhân loại.

Gợi ý mâm cỗ chay cúng lễ Phật Đản tại nhà. (Ảnh: Huyền)

Nghi thức cúng lễ Phật đản tại gia

Trước khi thực hiện lễ cúng, việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa được xem là bước chuẩn bị cần thiết. Từng không gian trong gia đình, đặc biệt là khu vực bàn thờ Phật, cần được lau chùi sạch sẽ, trang trí bằng hoa tươi để tạo nên không gian thanh tịnh, trang nghiêm.

Một trong những nghi thức quan trọng trong ngày Phật đản là lễ tắm Phật. Đây là nghi thức thể hiện lòng thành kính và tưởng niệm sự kiện Đức Phật đản sinh. Nhiều gia đình bày trí tượng Phật sơ sinh tại vị trí trang trọng và chuẩn bị bồn tắm Phật riêng. Nước dùng trong nghi thức có thể được thả thêm các loại hoa thơm, vừa tạo hương thơm thanh khiết vừa giúp người tham gia giữ tâm an tịnh.

Ngoài việc tụng kinh tại gia, Phật tử còn được khuyến khích lắng nghe các bài thuyết giảng Phật pháp, thực hành ăn chay và giữ gìn ngũ giới gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho cuộc sống hạnh phúc của mọi người. Đây cũng là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, tổ tiên và những người đã góp phần tạo nên cuộc sống tốt đẹp hôm nay.

Trong suốt ngày lễ, Phật tử cần chú trọng giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh. Không chỉ tránh sát sinh và duy trì việc ăn chay, mọi người cũng cần cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh làm tổn hại đến người khác.

Khi tụng niệm, Phật tử có thể đọc kinh Phật đản hoặc kinh Phật đản sanh. Đáng lưu ý, phần cuối của nghi thức tụng kinh cần có nội dung sám khánh đản và hồi hướng. Đây là phần quan trọng nhưng trên thực tế vẫn có nhiều người vô tình bỏ sót.

Dù được tổ chức tại chùa hay tại gia, lễ Phật đản đều mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Phật tử. Không chỉ là dịp để thể hiện lòng tôn kính và tri ân Đức Phật, ngày lễ còn góp phần nuôi dưỡng lòng từ bi, hướng con người đến những giá trị chân thiện mỹ. Trong không gian ấm cúng của gia đình, lễ cúng Phật đản còn trở thành cơ hội để các thành viên gắn kết, cùng nhau thực hành những điều thiện lành và hướng tới những giá trị tốt đẹp mà Đức Phật đã truyền dạy.