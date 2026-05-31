Đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội: Vừa sức, dự báo phổ điểm từ 7 đến 8,5

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội, nhiều giáo viên cho rằng đề thi năm nay vừa sức, giữ được sự ổn định về cấu trúc, không gây áp lực tâm lý cho thí sinh nhưng vẫn bảo đảm khả năng phân hóa.

Thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán Trường PTLC Vinschool, cho rằng đề thi năm nay tiếp tục duy trì cấu trúc ổn định sau những năm đầu triển khai Chương trình GDPT 2018. Đề gồm 5 bài, bám sát định dạng năm trước, không đánh đố nhưng vẫn bảo đảm khả năng phân hóa.

Điểm nổi bật là "Các bài toán thực tế xuất hiện xuyên suốt đề thi, yêu cầu học sinh mô hình hóa tình huống và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thay vì chỉ thực hiện các phép tính thuần túy". Thầy nhận định phần hình học có độ khó nhỉnh hơn năm ngoái, trong khi phần đại số nhẹ hơn, khiến độ khó tổng thể tương đương hoặc thấp hơn nhẹ.

Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên Toán với 12 năm kinh nghiệm tại Hà Nội nhận xét đề thi không tạo bất ngờ cho học sinh khi cơ bản giữ nguyên cấu trúc như năm trước. Theo thầy, đề vừa sức, tuy dài nhưng các yêu cầu được diễn đạt rất rõ ràng, không đánh đố bằng câu chữ.

“Đề không gây sốc tâm lý cho học sinh. Dù một số câu có phần trình bày dài nhưng nội dung rất rõ ràng, học sinh dễ xác định hướng làm bài”, thầy Ngọc đánh giá.

Theo thầy, điểm mới đáng chú ý của đề năm nay nằm ở các bài toán gắn với thực tiễn. Trong đó, câu hỏi về khối trụ và bài toán bất đẳng thức đều yêu cầu học sinh biết xử lý kết quả thực tế bằng cách làm tròn đến số nguyên. Đây là chi tiết dễ bị bỏ sót nếu thí sinh chỉ tập trung vào tính toán mà không đọc kỹ yêu cầu.

Về mức độ phân hóa, thầy Ngọc cho rằng câu 4, ý 2c là câu khó nhất của đề, thậm chí khó hơn cả câu cuối cùng.

Giáo viên dự báo, phổ điểm môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm nay dự kiến tập trung 7-8,5. (Ảnh minh họa: Huy Hoàng)

Cùng quan điểm, thầy Trần Mạnh Tùng đánh giá đề thi có cấu trúc và độ khó tương tự đề năm 2025. Theo Tùng cho biết, nhiều học sinh của thầy rời phòng thi với tâm lý thoải mái bởi dạng bài quen thuộc, thậm chí có em nhận xét đề “chỉ thay số” so với năm trước.

“Khả năng phân hóa của đề năm nay tương đương năm 2025. Nhiều học sinh làm được các câu khó ở phần hình học phân hóa, đặc biệt là câu liên quan đến đường tròn - dạng toán quen thuộc với học sinh Hà Nội”, thầy Tùng cho biết.

Dự báo điểm thi

Dự báo về kết quả bài thi, thầy Trần Mạnh Tùng cho rằng: "Học sinh có học lực trung bình có thể đạt 6-7 điểm; nhóm khá đạt 7-8 điểm; học sinh giỏi có khả năng đạt từ 8 đến 9,5 điểm. Điểm 10 vẫn xuất hiện nhưng không nhiều. Trong khi đó, số lượng bài thi đạt mức 9-9,5 điểm được dự báo sẽ cao hơn các năm trước".

Thầy Đỗ Văn Bảo, dự báo: "Phổ điểm môn Toán vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay chủ yếu từ 7-8 điểm; trong khi đó số bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối sẽ không nhiều do yêu cầu tư duy ở phần hình học và bài toán tối ưu hóa thực tế".

Theo thầy Trần Mạnh Tùng, đề thi có nhiều bài toán gắn với ứng dụng thực tế, phù hợp định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Tuy nhiên, thầy cũng đánh giá đề thi lựa chọn phương án an toàn. Các dạng câu hỏi và cấu trúc đề khá tương đồng với năm trước, tạo cảm giác đơn điệu và chưa thực sự phát huy được tính sáng tạo cũng như đánh giá sâu hơn năng lực tư duy của học sinh.

Nhìn chung, các giáo viên đều cho rằng đề Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 bảo đảm sự ổn định, phù hợp với mặt bằng học sinh, đồng thời vẫn duy trì được khả năng phân loại phục vụ công tác tuyển sinh.

Sáng nay 31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi Toán, môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước với tỷ lệ cạnh tranh cao khi chỉ khoảng 64% học sinh tốt nghiệp THCS có suất học trường công lập.