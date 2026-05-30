Cách vệ sinh quạt gió bếp từ đúng để giảm tiếng ồn, máy lâu hỏng

Quạt gió là bộ phận quan trọng giúp bếp từ có thể tản nhiệt trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian, bụi bẩn và dầu mỡ tích tụ sẽ khiến quạt chạy yếu, phát ra tiếng ồn lớn, làm bếp quá nhiệt và báo lỗi. Vì vậy, vệ sinh quạt gió định kỳ là việc làm cần thiết để đảm bảo bếp từ hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ.

Theo nhiều hướng dẫn bảo trì quạt thông gió gia dụng, khu vực nhà bếp nên được vệ sinh thường xuyên hơn do dầu mỡ bám nhanh và dễ gây giảm lưu lượng gió.

Quạt gió có chức năng làm mát bo mạch và linh kiện bên trong bếp từ. Tuy nhiên, khi bụi bẩn, dầu mỡ bám dày sẽ làm luồng gió bị cản trở, khiến nhiệt độ tăng cao và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của bếp, đồng thời phát ra tiếng ồn khó chịu.

Dấu hiệu quạt gió bếp từ cần được vệ sinh

Nên vệ sinh quạt gió nếu thấy một số dấu hiệu dưới đây:

Bếp từ phát tiếng ồn lớn khi hoạt động

Quạt gió quay yếu hoặc quay không đều

Bếp nhanh nóng và tự ngắt

Xuất hiện mùi khét nhẹ khi nấu

Bếp báo lỗi liên quan đến nhiệt độ.

Cách vệ sinh quạt gió bếp từ

Vệ sinh bếp từ định kỳ, đặc biệt là vệ sinh quạt gió tản nhiệt để loại bỏ sạch bụi bẩn, dầu mỡ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là các bước vệ sinh quạt gió bếp từ đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả:

Bước 1: Ngắt nguồn điện

Rút phích cắm và chờ bếp nguội hoàn toàn trước khi tháo lắp. Không vệ sinh khi bếp còn nóng để tránh nguy cơ chập điện hoặc bỏng nhiệt.

Bước 2: Tháo mặt đáy bếp

Dùng tua vít tháo các ốc cố định phía dưới bếp từ. Sau khi mở đáy bếp, sẽ thấy quạt tản nhiệt nằm gần khu vực bo mạch, đây là bộ phận cần được làm sạch

Bước 3: Làm sạch bụi bẩn trên quạt

Dùng chổi mềm hoặc máy hút bụi mini để loại bỏ lớp bụi bám trên cánh quạt và khe tản nhiệt.Nếu bụi bẩn bám dày, có thể dùng khăn hơi ẩm lau nhẹ. Không đổ trực tiếp nước lên quạt hoặc bo mạch điện tử, hơi ẩm và nước tiếp xúc trực tiếp với động cơ có thể gây chập cháy hoặc giảm tuổi thọ thiết bị.

Bước 4: Vệ sinh khe thoát gió

Các khe thông gió thường tích tụ dầu mỡ sau thời gian dài nấu ăn. Dùng tăm bông hoặc cọ nhỏ làm sạch kỹ các khe này để luồng khí lưu thông tốt hơn.

Bước 5: Kiểm tra cánh quạt

Quan sát xem cánh quạt có bị lệch, nứt hoặc lỏng không. Nếu quạt rung mạnh hoặc phát tiếng ồn bất thường sau khi vệ sinh, có thể sẽ phải thay quạt mới.

Bước 6: Lắp lại và kiểm tra hoạt động

Sau khi vệ sinh xong, lắp lại mặt đáy bếp và siết chặt ốc. Cắm điện, bật bếp kiểm tra xem quạt gió có hoạt động ổn định hay không.Lưu ý khi vệ sinh quạt gió bếp từ

Lưu ý khi vệ sinh quạt gió bếp từ để tránh làm hỏng linh kiện

Không dùng nước xịt trực tiếp vào quạt

Không sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh

Không tháo sâu vào bo mạch nếu không có chuyên môn

Vệ sinh định kỳ để tránh bụi bẩn tích tụ quá dày

Nếu quạt không quay sau khi vệ sinh, nên liên hệ kỹ thuật viên để được tư vấn.

Bao lâu vệ sinh quạt gió bếp từ một lần?

Tần suất vệ sinh quạt gió phụ thuộc vào mức độ sử dụng.

Gia đình nấu ăn thường xuyên: 2 - 3 tháng/lần.

Bếp ít sử dụng: 4 - 6 tháng/lần.

Nhà hàng hoặc bếp công suất lớn: Khoảng 1 tháng/lần.

Chỉ với vài bước vệ sinh quạt gió đơn giản tại nhà đã giúp bếp từ có thể hoạt động ổn định, hạn chế được tiếng ồn và giảm nguy cơ quá nhiệt, lại tiết kiệm đáng kể chi phí.

Nếu quạt có dấu hiệu hỏng, kêu lớn hoặc bếp liên tục báo lỗi nhiệt độ, nên kiểm tra kỹ và nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ để tránh ảnh hưởng đến bo mạch bên trong.