Khi nào TP.HCM triển khai miễn phí xe buýt cho người dân?

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nêu tại buổi Họp báo cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 9/4.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đơn vị đã trình UBND TP báo cáo Thường trực HĐND thành phố để đăng ký xây dựng nghị quyết hỗ trợ người sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo trình tự rút gọn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai chính sách trên thực tế.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: "Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp các sở, ngành liên quan lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết; đồng thời rà soát, xây dựng cơ chế thực hiện đảm bảo minh bạch, hiệu quả, tránh trục lợi chính sách. Các giải pháp về thống kê sản lượng hành khách, phương án thanh toán, kiểm tra giám sát cũng đang được chuẩn bị".

TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục để triển khai chính sách miễn vé xe buýt.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, miễn vé xe buýt không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường và giao thông đô thị.

Thực tế từ các chương trình thí điểm trước đây cho thấy lượng hành khách đi xe buýt tăng từ 20 - 34%. Khi áp dụng trên diện rộng, chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy người dân chuyển từ xe máy, ô tô cá nhân sang phương tiện công cộng, đặc biệt với các chuyến đi ngắn và trung bình.

Qua đó, thành phố có thể giảm đáng kể số lượng phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày, góp phần hạn chế ùn tắc và ô nhiễm không khí.

Hiện, TP.HCM có 2.432 xe buýt, trong đó 1.367 xe sử dụng năng lượng sạch (điện, CNG), chiếm khoảng 56%. Tỷ lệ này dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới, giúp giảm phát thải từ hoạt động giao thông.

Toàn thành phố có 138 tuyến xe buýt với nhiều tuyến chưa khai thác hết công suất, đặc biệt ngoài giờ cao điểm. Khi nhu cầu tăng, ngành chức năng sẽ điều chỉnh linh hoạt, tăng chuyến vào khung giờ cao điểm để phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, thành phố đang đẩy nhanh triển khai hệ thống vé điện tử, đã áp dụng trên 109 tuyến và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong quý II/2026. Hệ thống này giúp quản lý sản lượng hành khách, theo dõi lộ trình và tối ưu điều hành theo thời gian thực.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến; mở mới các tuyến xe buýt; bổ sung nhà chờ tại khu dân cư, khu công nghiệp, trường học; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Đại diện Sở Xây dựng nhấn mạnh, miễn vé xe buýt chỉ là điều kiện cần, chưa phải yếu tố quyết định để người dân thay đổi thói quen đi lại.

Do đó, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như nâng cao chất lượng phục vụ (đúng giờ, sạch sẽ, an toàn), cải thiện kết nối với metro và các loại hình giao thông khác, phát triển thanh toán không tiền mặt và ứng dụng dữ liệu lớn để tối ưu hệ thống.

Song song đó, TP.HCM cũng định hướng từng bước hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực, kết hợp truyền thông để người dân lựa chọn xe buýt không chỉ vì miễn phí mà còn vì tiện lợi, văn minh và bền vững.

Chính sách miễn vé xe buýt được kỳ vọng là bước khởi đầu quan trọng, góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc, ô nhiễm và hướng tới phát triển đô thị bền vững tại TP.HCM.