Hiện trạng nhà ven kênh rạch ở TP.HCM trước đợt hồi sinh 'kênh chết' quy mô lớn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc tuyến kênh Đôi thuộc phường Chánh Hưng và phường Phú Định, nhiều căn nhà ven kênh trên đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy đã được tháo dỡ, người dân bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Theo quan sát, phần lớn hộ dân trong khu vực đã chấp hành việc bàn giao mặt bằng, chỉ còn một số ít trường hợp chưa di dời nhưng số lượng không đáng kể.
Những căn nhà ven kênh Đôi chưa bàn giao mặt bằng.
Tại khu vực bờ kênh phía phường Chánh Hưng và Phú Định, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục như san lấp mặt bằng, xây dựng kè chống sạt lở ở những vị trí đã được bàn giao.
Công nhân tham gia thi công cho biết đơn vị đang huy động nhân lực làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, ca sáng làm việc đến 11h30, ca chiều từ 13h đến 17h.
Đáng chú ý, hạng mục cầu Hiệp Ân 2 cơ bản đã thành hình. Trên công trường, máy móc và công nhân hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
Trái ngược với khu vực đường Nguyễn Duy và Hoài Thanh, dọc tuyến Phạm Thế Hiển ven kênh Đôi vẫn chưa xuất hiện nhiều chuyển biến về mặt bằng. Nhiều căn nhà cũ kỹ, xuống cấp vẫn chen chúc, nằm chênh vênh sát mép nước.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố dự kiến triển khai 44 dự án chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch. Tổng số nhà ven kênh cần di dời khoảng 23.429 căn với tổng vốn đầu tư hơn 166.000 tỷ đồng.
Riêng tại 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định - khu vực thuộc Quận 8 cũ - có khoảng 15.708 căn nhà cần di dời, chiếm hơn 65% tổng số nhà ven kênh phải giải tỏa trên toàn thành phố.
Tại đây, TP.HCM dự kiến triển khai 21 dự án, gồm 17 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa, với tổng vốn đầu tư khoảng 99.474 tỷ đồng. Trong đó, khu vực bờ Nam kênh Đôi được chia thành 4 dự án lớn.
Cụ thể, dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật (phường Chánh Hưng) dự kiến giải tỏa 860 căn nhà, tổng vốn đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng.
Dự án đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân cần di dời 2.042 căn nhà với tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng. Tại phường Bình Đông, dự án đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dự kiến giải tỏa 1.278 hộ dân, tổng vốn gần 9.600 tỷ đồng.
Trong khi đó, dự án đoạn từ cầu Bà Tàng đến cuối bờ Nam kênh Đôi dự kiến di dời 1.627 hộ dân, với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân sống trên và ven kênh rạch, thành phố đề xuất triển khai 9 dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.
Trong số này, 4 dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư của Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8. Năm dự án còn lại sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn công.
