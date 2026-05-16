Vụ chìm ghe khiến cả nhà gặp nạn ở Cà Mau: Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi

Chiều 16/5, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng trên tuyến sông Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân). Vị trí tìm thấy bé gái cách hiện trường khoảng 3km.

Sau khi trục vớt thi thể bé gái lên bờ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa cháu về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tới nay, chị D.T.B.T (34 tuổi, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) là người duy nhất trong gia đình sống sót sau tai nạn.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do ngạt nước, đến nay chị T. đã qua cơn nguy kịch, đang thở máy.

Trước đó, tối 15/5 - rạng sáng 16/5, chiếc ghe chở vật liệu xây dựng đang neo đậu chờ nước lớn bất ngờ bị chìm trên kênh xáng Lương Thế Trân. Thời điểm này, trên ghe có 3 người trong gia đình chị D.T.B.T. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã hỗ trợ cứu được chị T., thi thể chồng chị T. được tìm thấy ngay sau đó, riêng con gái 6 tuổi mất tích.

Cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi nạn nhân, các đơn vị hỗ trợ trước mắt 14 triệu đồng.