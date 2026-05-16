Học sinh cuối cấp rối loạn lo âu, bác sĩ nêu dấu hiệu nhận biết sớm

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoàn (chuyên khoa tâm thần Phòng khám Merak) cho biết, trong mỗi mùa thi nhiều học sinh lớp 9, lớp 12 dễ rơi vào trạng thái stress kéo dài, thậm chí xuất hiện rối loạn lo âu nếu không được nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe hợp lý.

Theo bác sĩ Hoàn, rối loạn lo âu ở học sinh thường không biểu hiện quá rõ ràng ngay từ đầu mà xuất hiện bằng những thay đổi nhỏ về sức khỏe và cảm xúc. Các dấu hiệu dễ nhận thấy gồm cảm giác căng thẳng kéo dài, lo lắng quá mức về điểm số, mất tập trung, dễ cáu gắt hoặc khó kiểm soát cảm xúc. Nhiều em dù đã học rất nhiều vẫn luôn sợ mình làm bài không tốt, mất ngủ vì suy nghĩ liên tục về kỳ thi.

Bên cạnh biểu hiện tâm lý, học sinh còn xuất hiện hàng loạt triệu chứng thể chất như đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, mệt mỏi, uể oải, khó tập trung. Một số em gặp vấn đề tiêu hóa như đau bụng, đau dạ dày, tiêu chảy hoặc táo bón do stress kéo dài. Có trường hợp bỏ bữa dẫn đến hạ đường huyết, lả người, thiếu năng lượng học tập.

Với học sinh nữ, ăn uống thất thường còn có thể gây hạ canxi máu, tê tay chân, thậm chí co giật. “Có em rơi vào trạng thái mất hứng thú học tập, suy sụp tinh thần, nhưng cũng có em lại hưng phấn quá mức, học liên tục mà không nghỉ ngơi, khó kiểm soát hành vi và cảm xúc. Đây đều là những dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý”, bác sĩ Hoàn cho biết.

Nhiều học sinh bị stress trong những kỳ thi. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, áp lực học tập kéo dài khiến não bộ tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Trung bình não sử dụng khoảng 20% năng lượng cơ thể mỗi ngày và nhu cầu này còn tăng cao hơn trong mùa thi. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại bỏ bữa sáng, ăn uống qua loa hoặc lệ thuộc thức ăn nhanh nên cơ thể thiếu năng lượng, càng dễ mệt mỏi và căng thẳng.

Đáng lo ngại, không ít học sinh sử dụng cà phê, trà đặc hoặc nước tăng lực để thức khuya học bài. Các loại thức uống này chỉ giúp tỉnh táo tạm thời chứ không thay thế được giấc ngủ, thậm chí khiến cơ thể kiệt sức nếu lạm dụng kéo dài.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tường (Phòng khám đa khoa Tường Minh) khuyến cáo, học sinh nên học theo từng khoảng thời gian hợp lý, nghỉ giải lao sau khoảng 45 phút học tập và ngủ đủ giấc để não bộ phục hồi. Việc vận động nhẹ, chơi thể thao, nghe nhạc hoặc giải trí phù hợp cũng giúp giảm áp lực tinh thần, cải thiện khả năng tập trung.

Đặc biệt, nếu học sinh thường xuyên mệt mỏi bất thường, mất ngủ kéo dài, lo âu quá mức, đau đầu liên tục hoặc thay đổi cảm xúc rõ rệt, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được bác sĩ đánh giá sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các bác sĩ cũng lưu ý, phụ huynh không nên tự ý cho con sử dụng các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng với kỳ vọng giúp tăng trí nhớ cấp tốc. Phần lớn các sản phẩm này chỉ bổ sung vitamin, khoáng chất và có thể gây tác dụng phụ nếu dùng quá mức. Điều quan trọng nhất với học sinh trước kỳ thi vẫn là chế độ dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý và sự đồng hành, động viên từ gia đình.