Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn PC1 bị khởi tố, bắt tạm giam

(VTC News) -

Cụ thể, trong công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 16/5, PC1 cho biết, doanh nghiệp đã nhận được công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5/2026 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty.

Trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản;

Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty - đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản;

Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty - đang áp dụng biện pháp tạm giam;

Ngoài ra, các Phó Tổng Giám đốc khác là Nguyễn Minh Đệ, Trịnh Ngọc Anh, Đặng Quốc Tưởng cùng kế toán trưởng là bà Trần Thị Minh Việt cũng bị điều tra.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1.

Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp (3 người) và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.

Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

PC1 cũng cho biết do các nhân sự có trách nhiệm phê duyệt báo cáo tài chính phải phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và hiện đã bị khởi tố, tạm giam nên doanh nghiệp chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 theo quy định. Doanh nghiệp cho biết sẽ công bố đầy đủ thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính quý I/2026.

PC1 hiện là một trong những doanh nghiệp xây lắp điện lớn tại Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 13.085 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng tới 91%.