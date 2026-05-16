Cận cảnh quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt mới khánh thành ở Hải Phòng
Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt - Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng) - được đầu tư xây dựng với hơn 234 tỷ đồng, gợi nhớ về trang sử hào hùng của dân tộc.
Với vị trí là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc, là trung tâm kết nối các tuyến đường giao thông với tỉnh, thành khu vực phía Bắc nên nơi đây rất thuận lợi trong việc tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài vào qua đường bộ và đường biển, cũng như sự chi viện, giúp đỡ từ nước bạn. (Trong ảnh là những chiếc cọc bê tông cốt thép, nơi neo đậu của những con tàu không số năm xưa).
Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đoàn tàu không số trong ngày khánh thành quần thể di tích.
Các bức ảnh, hiện vật, bức thư của cán bộ, chiến sỹ đoàn tàu không số năm xưa được sưu tập và trưng bày tại đền thờ.
Dự án còn xây dựng tuyến kè lấn biển, hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, bãi đỗ xe, đường dạo cảnh quan, hệ thống cây xanh...và các công trình phụ trợ nhằm phát huy giá trị của khu di tích.
Đồng thời, đây còn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch của phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại bến tàu không số Đồ Sơn - TP Hải Phòng (K15) , Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Công binh 83 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh (sau này thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân) đã xây dựng cầu tàu Đồ Sơn, nơi xuất phát đầu tiên, chủ yếu của những con tàu không số, Đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam, mở tuyến đường chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.
Trong 14 năm (1961-1975), đường Hồ Chí Minh trên biển với 5 tuyến đường có tổng chiều dài gần 12.000 hải lý, đã làm nên chiếc cầu huyết mạch trên biển nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, thực hiện hàng trăm lượt tàu, thuyền, vận chuyển 152.876 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh, hàng hóa và hơn 80.026 lượt cán bộ, chiến sỹ, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo dựng nên một con đường huyền thoại trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
