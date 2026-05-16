Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026: Phong Phú Hà Nam thắng trận đầu tiên

Phong Phú Hà Nam rất cần chiến thắng trước Hà Nội II để tìm kiếm tấm vé vào bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. Tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân đối phương, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng có được điều mình cần. Phút 26, Vũ Thị Hoa dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho đội bóng phía Bắc.

Cởi bỏ được nút thắt về tâm lý, Phong Phú Hà Nam càng chơi càng hay. Trong khi đó, nỗ lực phòng ngự của Hà Nội II không mang đến nhiều kết quả. Họ vẫn lùi sâu phòng ngự thay vì tổ chức phản công trước đối thủ mạnh hơn. Phút 39, Cao Thị Linh điền tên mình lên bảng tỉ số và giúp Phong Phú Hà Nam dẫn trước 2-0.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) giành chiến thắng.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, vẫn là Cao Thị Linh nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn bằng cú sút hiểm hóc. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế rất lớn dành cho Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam điều chỉnh tốc độ chơi bóng và không còn dồn ép đối phương liên tục. Tuy nhiên, Hà Nội II vẫn khó lòng tạo ra sự khác biệt nào đáng kể. Phút 82, Hồng Huế lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Ở trận đấu còn lại tại bảng B, Hà Nội I đụng độ Than Khoáng Sản Việt Nam với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm sau thất bại ở ngày ra quân. Đáng tiếc, đội bóng Thủ đô không thể duy trì sức tấn công đủ lớn và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Than KSVN. Ở lượt trận cuối cùng, nếu Than KSVN giành 1 điểm trước TP.HCM, họ sẽ là người có tấm vé vào bán kết.