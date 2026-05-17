U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3, bị loại ở tứ kết U17 châu Á 2026

(VTC News) -

Video: U17 Việt Nam thua U17 Australia 0-3.

Sáng 17/5 (giờ Việt Nam) tại Jeddah, Ả Rập Xê Út, đội tuyển U17 Việt Nam đấu với U17 Australia ở trận tứ kết giải U17 châu Á 2026. Lần thứ hai gặp đối thủ này trong vòng chưa đầy một tháng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không thể giành chiến thắng như tại bán kết giải Đông Nam Á.

So với thất bại lần trước, U17 Australia rõ ràng có sự cải thiện với chiến thuật hợp lý hơn để gây khó khăn cho U17 Việt Nam. Sự quyết liệt trong các pha áp sát, tận dụng ưu thế về thể chất của đối thủ khiến Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội không thể kiểm soát bóng tốt như thường lệ.

U17 Việt Nam thất bại 0-3 trước U17 Australia. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, sự vượt trội về thể hình và khả năng tranh chấp cũng được U17 Australia tận dụng tối đa trong các pha bóng bổng. Họ mở tỷ số ở phút 41 bằng tình huống phạt góc. Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành sau khi 2 đồng đội thực hiện "không chiến" áp đảo hàng phòng ngự U17 Việt Nam.

Đại diện của bóng đá Việt Nam đẩy cao đội hình ở hiệp 2. Tuy nhiên, khi những pha tấn công bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, U17 Việt Nam lại thủng lưới. Tình huống phòng ngự không tốt của trung vệ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa tạo cơ hội cho Georgio Hassarati dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ hai khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam trở nên sốt ruột và vội vàng trong các pha xử lý. U17 Việt Nam vẫn cho thấy sự quyết tâm ghi bàn nhưng lại thiếu đi sự bình tĩnh trong khi thể lực cũng dần suy giảm. Ngay cả khi có cơ hội rất thuận lợi ở gần khung thành đối phương, Triệu Đình Vỹ cũng sút thẳng vào vị trí của thủ môn.

U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Khi dốc toàn lực tấn công, U17 Việt Nam không còn chắc chắn trong khâu phòng ngự. Các học trò của huấn luyện viên Roland để 2 cầu thủ U17 Australia thoải mái phối hợp trung lộ trước khi Akeem Gerald ghi bàn 3-0. Đội bóng này còn có thêm 2 cơ hội tốt ở cuối trận nhưng bỏ lỡ.

U17 Việt Nam thua U17 Australia và bị loại khỏi giải U17 châu Á 2026 ở vòng tứ kết. U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Cặp đấu còn lại tranh suất vào chung kết là cuộc đối đầu giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

U17 Việt Nam 0 3 U17 Australia 41' O'Carroll 60' Hassarati 74' Gerald

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Lý Xuân hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).

U17 Australia: Charlie Wilson-Papps (1), Besian Kutleshi (3), Miules Milliner (5), Sajjad Nasiri (6), Oliver O'Carroll (8), Max Court (11), Archie Mitchell (13), Emile Katrib (15), Henrique Oliveira (17), Georgio Hassarati (20), Corey Da Cruz (23).

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.